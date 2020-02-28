Burak Yılmaz: "Kalleşce bir saldırı, içimiz yandı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Burak Yılmaz: 'Kalleşce bir saldırı, içimiz yandı' - Son Dakika Spor

Burak Yılmaz: "Kalleşce bir saldırı, içimiz yandı"

23 dakika önce

Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz:

Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;


Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin, bizim içimiz yandı


Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi... Ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribünde bir pankart vardı 'Bir ölürüz, bin doğarız' diye. Biz bir bütünüz. Biz Türk'üz"


Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:37 
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