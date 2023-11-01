Süper Lig devi Beşiktaş'a rahatsızlığı nedeniyle ateşler içinde hastaneye kaldırılan ve Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Abouba kar'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun henüz iyileşmediği ve Antalyaspor deplasmanında olmayacağı kaydedildi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Aboubakar'ın ilaçlara karşı zayıf reaksiyon verdiği ve tedavi sürecinin uzaması halinde Antalyaspor deplasmanında da forma giymeyeceği belirtiliyor.
Öte yandan Aboubakar'ın yokluğunda Gaziantep FK maçında bu sezon ligdeki ilk golünü atmayı başararak galibiyetin mimarlarından olan Cenk Tosun'un Antalyaspor maçında sahada olması bekleniyor.
Son Dakika › Futbol › Sezona fırtına gibi başlamıştı! Ateşler içinde hastaneye kaldırılan Aboubakar, daha iyileşmedi - Son Dakika