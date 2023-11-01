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Sezona fırtına gibi başlamıştı! Ateşler içinde hastaneye kaldırılan Aboubakar, daha iyileşmedi - Son Dakika

Sezona fırtına gibi başlamıştı! Ateşler içinde hastaneye kaldırılan Aboubakar, daha iyileşmedi

Son Güncelleme: 01.11.2023 11:26

Beşiktaş'ta rahatsızlığı nedeniyle ateşler içinde hastaneye kaldırılan ve Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Vincent Aboubakar, henüz iyileşmedi. Yıldız golcünün Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede de olması beklenmiyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'a rahatsızlığı nedeniyle ateşler içinde hastaneye kaldırılan ve Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Abouba kar'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun henüz iyileşmediği ve Antalyaspor deplasmanında olmayacağı kaydedildi.

HENÜZ İYİLEŞMEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Aboubakar'ın ilaçlara karşı zayıf reaksiyon verdiği ve tedavi sürecinin uzaması halinde Antalyaspor deplasmanında da forma giymeyeceği belirtiliyor.

CENK TOSUN 11'DE

Öte yandan Aboubakar'ın yokluğunda Gaziantep FK maçında bu sezon ligdeki ilk golünü atmayı başararak galibiyetin mimarlarından olan Cenk Tosun'un Antalyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Sezona fırtına gibi başlamıştı! Ateşler içinde hastaneye kaldırılan Aboubakar, daha iyileşmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezona fırtına gibi başlamıştı! Ateşler içinde hastaneye kaldırılan Aboubakar, daha iyileşmedi - Son Dakika
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