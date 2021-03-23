Burak Yılmaz: Kimseden korkmuyoruz

"Sakatlığım tamamen geçti"

"Önceliğimiz elemeler"

"Dünya Kupası'nda olmak isterim"

"Yarışma ortamı, bizi yetiştirmeden uzaklaştırmış durumda"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Hollanda ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendi aralarında yaptıkları toplantılarda Dünya Kupası'nda olmanın önemine her zaman dikkat çektiklerini ifade eden Burak Yılmaz, "Kendi aramızda yaptığımız toplantılarda hep konuşuyoruz. Hocamızın ilk geldiğinde konuştuğu bir şey var. Hayalim dünya kupasında olmak. Kendi aramızda da konuşurken, Avrupa Şampiyonası çok önemli ama dünya kupasında olmak, ülkemizi tanıtmak bizler için çok farklı, çok önemli, ben bunu yaşadım sizlerin de bunu yaşamasını istiyorum bunu hak ediyorsunuz demişti. Biz de bu sözlerle birlikte bu yolun ilk adımını atmak istiyoruz. Hollanda güçlü, önemli bir rakip. Çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın gereğini yapıp, gruplara 3 puanla başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı."SAKATLIĞIM TAMAMEN GEÇTİ"Geçtiğimiz haftalarda sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan tecrübeli golcü, "Sakatlığım tamamen geçti, tabii biraz uzun sürdü. Son maçta da görev aldım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum" dedi."KİMSEDEN KORKMUYORUZ"Martin Linnes'in ülkesinde 'Türkler, Haaland'dan korkuyor' açıklaması hatırlatılan Burak Yılmaz, "Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Haaland da üst düzey bir oyuncu. Böyle korkma, korkmama gibi şeyleri düşünmüyoruz. Biz kimseden korkmuyoruz. Kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Bizim oyuncularımız üst düzey, onlara inancımız tam. Tabii ki rakip de büyük oyuncu. Ona da saygımız sonsuz ama biz sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz. Hiç kimseden hiçbir zaman korkmadık. Onlar da bizden korkmasın. Fair-play içerisinde gereğini yapacağımızı düşünüyorum. Üst düzey oyuncularımız var, biz onlara inanıyoruz" şeklinde konuştu."ÖNCELİĞİMİZ ELEMELER"Avrupa Şampiyonasına hazırlanmak için önlerinde zaman olduğunu, şimdiki önceliklerinin eleme karşılaşmaları olduğunu belirten Burak Yılmaz, "Bu maçları hazırlık niteliğinde göremeyiz. Bu maçlar oynadığımız en ciddi maçlar olacak. Dünya kupası elemelerinin ilk 3 maçı. Zor bir fikstür. Zor başlıyoruz. 2.5 günde bir maç oynayacağız. Biz dün sabaha karşı burada olduk. Yarın en üst düzey maçımızı oynayacağız. Avrupa Şampiyonasına hazırlanmak için uzun bir süre olacak. Onu bir kenara bırakıp, hayalimiz olan dünya kupası için en ciddi maçlara çıkacağız. Neye konsantre olacağımızın farkındayız" dedi"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTERİM"Dünya Kupası'nda oynamak isteyip, istemeyeceği sorulan tecrübeli golcü, "Şu anda buradayım. Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyorum. Oynamayı isterim. 1.5 yıl var. Ne olur, ne biter biliyorum. Ülkemizi dünya kupasına sokmak için elimden geleni yapmaya hazırım. Herkes orada olmak ister, ben de isterim. İnşallah o yolda elimden geleni yapacağım" dedi."GÜZEL BİR KARİYERİM OLDU"Genç oyunculara aktaracağı birçok tecrübesi olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, şöyle konuştu: "Ben geçmişe takılıp kalmak istemiyorum. Güzel bir kariyerim oldu. Şu anda tercih ettim gitmeyi, doğru yaptığımı düşünüyorum. Gençlere söyleyeceğim çok şey var. Onlara özel yer açmam gerekiyor. İnanmayı, sabırlı olmayı aynı zamanda kararlı olmayı bırakmasınlar.""YARIŞMA ORTAMI BİZİ YETİŞTİRMEDEN UZAKLAŞTIRMIŞ DURUMDA"

Sadece forvet değil, bütün mevkilerde en iyi oyuncuların bulunmasının, yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, konuşmasını şöyle noktaladı: "Ben çok çalışıyorum. Formsuz olduğum zamanlar oluyor, orada kırılmıyorum. Kırılmasınlar, vazgeçmesinler. Sadece forvet değil, her mevkide en iyileri bulmak, yetiştirmek çok önemli. Bizim ülkemizin tamamen yarışmacı olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yarışma ortamı, dışarda yarışma ortamı bizi yetiştirmeden uzaklaştırmış durumda. Türk futbolcuların Avrupa'nın önemli kulüplerinde tekrar oynaması bizi bu yöne doğru itti. Başımızda da yetiştirmeyle alakalı en önemli hoca oturuyor. Onun da planları, programları vardır. Bunları ilerleyen dönemlerde yürürlüğe koyacaktır."