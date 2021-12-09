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Burak Yılmaz'lı Lille grubu lider tamamladı - Son Dakika

Burak Yılmaz'lı Lille grubu lider tamamladı

09.12.2021 08:47
Burak Yılmaz'lı Lille grubu lider tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son haftasında Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille, Almanya deplasmanında Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek lider olarak son 16'ya adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son haftasında Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille, Almanya deplasmanında Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek lider olarak son 16'ya adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. E Grubu'nda Bayern Münih ve Benfica, F Grubu'nda Manchester United, G Grubu'nda Lille ve RB Salzburg, H Grubu'nda Chelsea ve Juventus son 16'ya kalan takımlar oldu. F Grubu'ndaki Atalanta - Villarreal maçı ise yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Almanya'da farklı galibiyete imza attı. Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede Lille, 11. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Lille, 72. dakikada Jonathan David ve 78. dakikada Angel Gomes'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. 89. dakikada Alman ekibi Renato Steffen ile farkı 2'ye indirse de Fransız temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrılarak grubu lider tamamladı. Grubun diğer maçında ise Salzburg, Sevilla'yı 1-0 yenerek Lille'in adından son 16'ya kalan diğer ekip oldu.

Öte yandan E Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Bayern Münih'e 3-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Bayern Münih - Barcelona: 3-0

Benfica - Dinamo Kiev: 2-0

F Grubu

Atalanta - Villarreal (Ertelendi)

Manchester United - Young Boys: 1-1

G Grubu

Wolfsburg - Lille: 1-3

RB Salzburg - Sevilla: 1-0

H Grubu:

Juventus - Malmö: 1-0

Zenit St. Petersburg - Chelsea: 3-3

(İHA)

Burak Yılmaz'lı Lille grubu lider tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Burak Yılmaz, Almanya, Lille, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burak Yılmaz'lı Lille grubu lider tamamladı - Son Dakika


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