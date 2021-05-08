Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika

Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor

08.05.2021 09:49

Fransa Ligue 1'de ekibi Lille'i şampiyonluk yolunda adeta sırtlayan Burak Yılmaz, dün akşam oynanan Lens karşılaşmasında da 3-0'lık galibiyetin mimarlarından biri oldu. Attığı 2 golle takımına büyük katkı sağlayan 35 yaşındaki golcü, Lille formasıyla çıktığı 26'ncı maçında, 15'inci golünü kaydederken, 5 asistle de gözleri üzerine çekti. Maçın ardından Lille Belediyesi galibiyeti, "Eğer böyle giderse Burak'ın heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanarak kutladı.

Fransa Ligue 1'in 36'ncı haftasında lider Lille, deplasmanda Lens ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 4'üncü dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 35'inci dakikada ev sahibi ekip, Michelin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu dakikadan sonra Lille baskısını daha artırdı. 40'ıncı dakikada milli oyuncu Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, maçın skorunu 60'ıncı dakikada David belirledi ve Lille sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Lille puanını 79'a yükseltti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

15'İNCİ GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 26'ncı maçında 15'inci golünü kaydederken, 5 asistle de dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli golcü 75'inci dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

"BÖYLE GİDERSE BURAK'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Lille Belediyesi Lens galibiyetini, "Eğer böyle giderse Burak'ın heykelini dikeceğiz" notuyla kutladı.

Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor
Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor

Burak Yılmaz, Ligue 1, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika Spor


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