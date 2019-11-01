Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz maç kadrosunda
Son Dakika Güncel Burak Yılmaz maç kadrosunda

Burak Yılmaz maç kadrosunda

7 saat önce

Beşiktaş'ın ligde Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

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Beşiktaş'ın ligde Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı düzelen golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı da kafileye dahil etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray galibiyetiyle moral bulan siyah-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında da üç puanla dönüp, üst sıralara tırmanın planlarını yapıyor. Kara Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı için kadroyu da şekillendirdi. Avcı'nın 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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