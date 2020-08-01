Burak Yılmaz: "Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" - Son Dakika

- Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Yılmaz, "Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" dedi.

Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Burak için kulüp tesislerinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Kulübe kendisine güvendiği için teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Hocamızın, Luis Campos'un, yöneticilerimizin güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca baskılı ortamlarda, büyük takımlarda oynadım. Gördüm ki futbol hayatımda bu baskı iyi geliyor. Kulübümün bana güveni de açıkçası bana baskı yapıyor. Bu yüzden de geçmişte olduğu gibi tekrar yeni bir maceraya, ispata, göreve ve mutluluğa başlıyorum. Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" diye konuştu.

Transferin nasıl geliştiğini anlatan Burak Yılmaz, "Luis Campos (Sportif direktör) ile 20 gün önce irtibata geçti. Kendisi İstanbul'a geldi yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Açıkçası toplantıdan sonra kararımı vermiştim. Sizlerin aracılığıyla ona teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"YUSUF VE ZEKİ'NİN LİLLE'DE SEVEREK OYNAMASI KARARIM DA ETKİLİ OLDU"

Takımdaki diğer Türk futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile takım hakkında konuştuğunu ifade eden 35 yaşındaki futbolcu, "İkisiyle de konuştum. Sağ olsun onlar da beni aradılar. Onlara sormam gereken sorular vardı. Onlar da beklediğim cevapların çok üstünde cevap verdi. Onların buraya gelip benimsemesi, severek oynaması kararım da çok etkili oldu. Kulübümüzün de onları transfer ederek ne kadar iyi yaptığını görüyorum" açıklamasında bulundu.

"BİRİNCİ GÖREVİM SAHAYA ÇIKIP GOL ATMAK"

Lille'nin transfer stratejisini çok iyi bildiğini belirten deneyimli golcü, "Ama burada benim görevim biraz daha farklı. Hocamızla da yüz yüze konuştuğumuzda Fonte, benim ve Benjamin'in biraz daha farklı misyonu olduğunu söyledi. O da aslında ban sorumluluk yükledi. Bu benim için gurur verici bir olay. Bu tarz misyonu yapabileceğimi düşünüp, İstanbul'dan getirmeleri benim için ayrı gurur verici bir olay. Birinci görevim sahaya çıkıp gol atmak. Golden sonra da diğer görevleri de yerine getireceğime eminim" değerlendirmesinde bulundu.

"ZEKİ 17 NUMARAYI KENDİSİ VERDİ"

Zeki Çelik'in 17 numaralı formayı kendisine verdiğini belirten Burak Yılmaz, "Zeki'ye teşekkür ederim. Ben, Türkiye Milli Takımı'nda onlara kaptanlık yapıyorum. Türkiye'de biraz saygı ortamı çok daha fazla. Kendisi direkt bana forma ile ilgili, 'Abi hiç bir şey düşünme 17 numara senindir' dedi. Ben de 'Gönlünde gerçekten böyle bir şey varsa yap. Kendi formamı giyebilirim' dedim. 'Gönlümden veriyorum' dedi, konuyu kapattık" ifadelerini kullandı.

Bütün Türkiye'nin Zeki ve Yusuf'u takip ettiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Fransa Ligi de Türkiye'de kanallarda veriliyor. Hepimiz ister istemez onları takip ediyoruz. Her maçlarını takip ediyoruz. Onlardan dolayı takımımıza hakimim. Çok maçlarını izledim" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının ardından Burak Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte basın mensupların poz verdi.

(İHA)