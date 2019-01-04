Burak Yılmaz Resmen Beşiktaş'ta
51 dakika önce
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz transferiyle ilgili olarak Trabzonspor, KAP'a açıklamada bulundu.
Beşiktaş
'ın anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz
transferiyle ilgili olarak Trabzonspor
, KAP'a açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulüp, golcü futbolcunun transferi için Beşiktaş ile görüşmeye başlandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için ilk açıklama Trabzonspor Kulübü'nden geldi. Transfer döneminin başlamasının üzerinden dakikalar geçmesinin ardından Karadeniz
ekibi, Burak Yılmaz konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın Antalya
kampına katılacak ve devre arası hazırlıklarını takımla birlikte yapacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Burak Yılmaz İçin Beşiktaş ile Görüşmelere Başlandığını KAP'a Bildirdi!
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