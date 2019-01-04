Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz Resmen Beşiktaş'ta

Burak Yılmaz Resmen Beşiktaş'ta

51 dakika önce

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz transferiyle ilgili olarak Trabzonspor, KAP'a açıklamada bulundu.

Burak Yılmaz Resmen Beşiktaş'ta, System.String[]
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz transferiyle ilgili olarak Trabzonspor, KAP'a açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulüp, golcü futbolcunun transferi için Beşiktaş ile görüşmeye başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için ilk açıklama Trabzonspor Kulübü'nden geldi. Transfer döneminin başlamasının üzerinden dakikalar geçmesinin ardından Karadeniz ekibi, Burak Yılmaz konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın Antalya kampına katılacak ve devre arası hazırlıklarını takımla birlikte yapacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor
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