Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz Resmen Beşiktaş'ta

Burak Yılmaz Resmen Beşiktaş'ta

26 dakika önce

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Burak Yılmaz, "Terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" dedi.

Burak Yılmaz Resmen Beşiktaş'ta, System.String[]
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Burak Yılmaz, "Terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" dedi. Golvü futbolcu siyah beyazlı kulübün Antalya kampına da katıldı. Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, transferinin resmen duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Transferinden dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş'e teşekkür eden tecrübeli golcü, "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki, bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp, anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş formamı giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

ANTALYA KAMPINA KATILDI

Siyah-beyazlıların, Trabzonspor'la anlaşmaya varmasının ardından, transfer döneminin başlamasıyla birlikte imza attırdığı golcü futbolcu, imzayı atar atmaz soluğu havaalanında aldı ve Antalya'ya geldi. Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan golcü futbolcu, "Yarın basın toplantısı gerçekleşecek" diyerek, kulübün tahsis ettiği araca bindi. Burak Yılmaz'la birlikte Ryan Babel ve Cyle Larin de aynı araca binerek, siyah-beyazlıların Belek'teki kampına hareket etti.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:51 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor
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