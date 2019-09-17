Son Dakika Haberleri: Burak yılmaz s.bratislava'ya karşı oynamak istiyor
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Burak yılmaz s.bratislava'ya karşı oynamak istiyor

20 dakika önce

İlk dört haftada sadece 4 puan alan Beşiktaş'ta gözler Burak Yılmaz'ın döneceği zamana çevrilmiş durumda.

Burak yılmaz s.bratislava'ya karşı oynamak istiyor, System.String[]

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İlk dört haftada sadece 4 puan alan Beşiktaş'ta gözler Burak Yılmaz'ın döneceği zamana çevrilmiş durumda.

Avusturya kampında yapılan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra 2 aya yaklaşan bir tedavi süreci geçiren Burak, geçtiğimiz hafta saha koşularına başlamıştı. Bir haftalık koşu antrenmanlarından sonra, bu hafta itibarıyla takıma katılan Burak, bugün yapılan idmanın tamamında yer aldı. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ile özel bir görüşme de yapan milli golcünün, kendini oldukça iyi ve hazır hissettiğini, bir an önce de maça çıkmak istediğini Abdullah Avcı'ya söylediği öğrenildi. Avcı'nın Bratislava karşısında mutlaka oynamak isteyen golcü oyuncu ile ilgili henüz bir karar almadığı ve 'yarını bekleyelim,son durumuna bakalım, istekli olabilirsin ama tam güçlenmeden oynaman yeni sakatlıklar doğurabilir, o yüzden son kararımızı yarın verelim' dediği gelen bilgiler arasında.

- İstanbul

Burak Yılmaz, Bratislava, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
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