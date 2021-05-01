Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için - Son Dakika

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için

01.05.2021 13:51

Fransa' Ligi'ni attığı gol ve yaptığı asistlerle sallayan, takımı Lille'in şampiyonluk yürüyüşünde büyük rol oynayan Burak Yılmaz'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun bir yıl aranın ardından Süper Lig'e döneceği ve Fenerbahçe formasını giyeceği belirtildi. Burak'ın 2008'de Fenerbahçe'deki macerası bilindiği gibi kısa sürmüştü.

Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken yıldız golcünün sezon sonunda Süper Lig'e geri dönüş yapacağı belirtildi. Burak Yılmaz'ın, Fenerbahçe formasıyla tekrar Süper Lig'de boy göstereceği kaydedildi.

"YENİ SEZONDA BURAK FORVETTE"

Fotomaç Gazetesi yazarlarından Ozan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'ın yeni sezonda Fenerbahçe'nin santrforlarından biri olacağını iddia etti. Zeybek konuya ilişkin, "Sevgili Fenerbahçeliler... Yeni sezonda yeni santraforlardan biri Burak Yılmaz olacak" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe için

ARAGONES YÜZÜNDEN ŞANS BULAMAMIŞTI

Burak Yılmaz'ın kısa bir Fenerbahçe serüveni olmuştu. Burak, 28 Haziran 2008 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ama Luis Aragones tarafından fazla forma şansı verilmedi. Sarı-Lacivertli takımla çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmişti.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe için

PATLAMASI TRABZONSPOR'DA

Sonrasında Fenerbahçe tarafından Eskişehirspor'a kiralanan Burak Yılmaz, 2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal transferiyle takasta kullanılarak, Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bilinen Burak Yılmaz kimliğine Trabzonspor'da start vermişti.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için

Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için - Son Dakika Spor


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