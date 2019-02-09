Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz Tribüne Çağrıldı

Burak Yılmaz Tribüne Çağrıldı

40 dakika önce

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan transfer ettiği ve geldiği günden bu yana siyah-beyazlı bazı taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, ilk kez tribünlere çağrıldı.

Burak Yılmaz Tribüne Çağrıldı, System.String[]
Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan transfer ettiği ve geldiği günden bu yana siyah-beyazlı bazı taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, ilk kez tribünlere çağrıldı.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Bursaspor maçı öncesinde tribünlere çağrıldı. Devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen ve 12 yıl sonra siyah-beyazlı takıma geri dönen golcü futbolcuya taraftarların bir kısmı gerek Akhisarspor maçında gerekse de Erzurumspor maçında tepki göstermişti. Antalyaspor maçında sarı kart cezalısı olan Burak, Bursaspor maçında ilk 11'deki yerini alırken, karşılaşma öncesinde Beşiktaş tribünleri golcü futbolcu lehine tezahüratta bulundu ve Burak'ı tribünlere çağırdı. Burak Yılmaz da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Bilindiği gibi hafta içinde düzenlenen imza töreninin ardından özellikle sosyal medyada Burak Yılmaz'a destek kampanyaları başlamıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:11 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Beşiktaş, Burak Yılmaz, Spor
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