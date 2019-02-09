Burak Yılmaz Tribüne Çağrıldı
40 dakika önce
Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan transfer ettiği ve geldiği günden bu yana siyah-beyazlı bazı taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, ilk kez tribünlere çağrıldı.
Beşiktaş
'ın devre arasında Trabzonspor
'dan transfer ettiği ve geldiği günden bu yana siyah-beyazlı bazı taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz
, ilk kez tribünlere çağrıldı.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Bursaspor
maçı öncesinde tribünlere çağrıldı. Devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen ve 12 yıl sonra siyah-beyazlı takıma geri dönen golcü futbolcuya taraftarların bir kısmı gerek Akhisarspor maçında gerekse de Erzurumspor
maçında tepki göstermişti. Antalyaspor
maçında sarı kart cezalısı olan Burak, Bursaspor maçında ilk 11'deki yerini alırken, karşılaşma öncesinde Beşiktaş tribünleri golcü futbolcu lehine tezahüratta bulundu ve Burak'ı tribünlere çağırdı. Burak Yılmaz da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Bilindiği gibi hafta içinde düzenlenen imza töreninin ardından özellikle sosyal medyada Burak Yılmaz'a destek kampanyaları başlamıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:11 Kaynak: İHA
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