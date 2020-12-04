Burak Yılmaz UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi - Son Dakika

Burak Yılmaz UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi
04.12.2020 18:32
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi. Yılmaz, Sparta Prag maçında rakip fileleri iki kez havalandırmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları geride kalırken, haftanın futbolcusu da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın haftanın futbolcusu seçildiği duyuruldu. Deneyimli golcü, Sparta Prag maçında 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girmiş, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımını 1-0'lık mağlubiyetten galibiyete taşımıştı.
(İHA)
Son Dakika Birlikte yaşadığı sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunan şüpheliye 20 yıl hapis cezası Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu