Burak Yılmaz: "Yarın gereğini yapıp, 3 puanla başlamak istiyoruz" - Son Dakika

Burak Yılmaz: "Yarın gereğini yapıp, 3 puanla başlamak istiyoruz"

23.03.2021 18:25
Burak Yılmaz:

A Milli Takım Kaptanı ve golcü oyuncu Burak Yılmaz, Hollanda maçı öncesinde konuştu.

A Milli Takım Kaptanı ve golcü oyuncu Burak Yılmaz, Hollanda maçı öncesinde konuştu. Hollanda karşısında önemli bir maça çıkacaklarını ve gereğini yaparak 3 puanla başlamak istediklerini söyleyen Burak Yılmaz, şartlar el verirse 2022 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini de sözlerine ekledi.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde golcü futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'nı oyuncular olarak kendi aralarında yaptıkları toplantılara sürekli konuştuklarını ifade ederek sözlerine başlayan Burak Yılmaz, "Hocamız ilk geldiğinde "Hayalim Dünya Kupası'nda olmak. Avrupa Şampiyonası çok önemli ama Dünya Kupası'nda olmak çok çok önemli. Ben bunu yaşadım, sizlerin de bunu yaşamasını istiyorum" demişti. Biz de yarın ilk adımı atmak istiyoruz. Hollanda çok önemli ve güçlü bir rakip. Çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Yarın gereğini yapıp 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi. Sakatlığının da tamamen geçtiğini söyleyen Burak, "Biraz uzun sürdü. Son lig maçında da görev aldım, kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

"Biz kimseden korkmayız"

Martin Linnes'in "Türkler Haaland'dan korkuyor" açıklaması hakkında konuşarak sözlerine devam eden Burak Yılmaz, "Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Haaland da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Rakibimiz önemli oyunculara sahip, saygımız sonsuz ama biz hiç kimseden bugüne kadar korkmadık. Fair-Play çerçevesinde gereğini yapacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Eleme maçlarının fikstürünün kaymasıyla ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Bu maçları, Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliğinde göremeyiz. Bu maçlar oynadığımız en ciddi maçlar. Zor bir fikstür. Fikstür zorluğu, ülke isimlerinden ziyade 2,5 günde bir maç oynamakla olacak. Dün burada olduk ve yarın en üst düzey maçı oynayacağız, Avrupa Şampiyonası için vaktimiz olacak. Bunun için bunu bir kenara bırakıp aklımız sahada olacak" diyerek sözlerini devam etti.

"Dünya Kupası'nda yer almak isterim"

Dünya Kupası'nda forma giymek istemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Burak Yılmaz, "Şu anda buradayım. Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyorum. Ancak 'oynamak istiyorum' diyemem 'oynamak isterim' diyebilirim. Önümüzde 1,5 yıl var. Ülkemi Dünya Kupası'na sokmak için elimden geleni yaparım. Her oyuncu orada boy göstermek ister. Ben de bunu istiyorum ama bunu 'isterim' diye söylerim" dedi. Kariyeriyle ilgili olarak da konuşan Burak, "Geçmişe takılıp kalmak istemiyorum. Çok güzel bir kariyerim oldu. Şu anda Avrupa'da forma giyiyorum ve bundan dolayı da mutluyum. Genç kardeşlerime söyleyeceğim çok şey var. Onlara ayrı ayrı yer açmam gerekiyor. Hiçbir zaman inanmaktan vazgeçmemeliler" ifadelerini kullandı. Bugünlere çok çalışarak geldiğini de söyleyen Burak Yılmaz, "Ben çok çalışıyorum. Formsuz olduğum dönemlerde de kırılmıyorum ve geri dönmeyi başarıyorum. Genç kardeşlerime de bunu söylerim. Sadece forvet olarak değil her mevkide en iyi oyuncuları bulmak önemli. Ülkemiz yetiştirici değil yarışmacı bir ülke. Kendi içimizde yarışırken yetiştirmeden uzaklaşıyoruz, ama yeni yeni Türk oyuncuların önemli Avrupa kulüplerinde olması çok iyi. Hocamızın da mutlaka planları vardır ve yürürlüğe sokacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Dünya Kupası, Burak Yılmaz, Milli Takım, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Yılmaz: 'Yarın gereğini yapıp, 3 puanla başlamak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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