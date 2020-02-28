Burak Yılmaz zirvesi! İndirim yapmazsa... - Son Dakika
Son Dakika Spor Burak Yılmaz zirvesi! İndirim yapmazsa... - Son Dakika Spor

Burak Yılmaz zirvesi! İndirim yapmazsa...

6 saat önce

Beşiktaş'ta Burak bilmecesi... Takımda en çok kazanan oyuncular arasında yer alan 35 yaşındaki golcüyle Fikret Orman istifasından 2 gün önce yeni sözleşme imzalamış ve Burak'a 2 yıl için 5 milyon Euro verilecek olması resmiyete dökülmüştü.

Burak Yılmaz zirvesi! İndirim yapmazsa..., System.String[]

Beşiktaş'ta Burak bilmecesi... Takımda en çok kazanan oyuncular arasında yer alan 35 yaşındaki golcüyle Fikret Orman istifasından 2 gün önce yeni sözleşme imzalamış ve Burak'a 2 yıl için 5 milyon Euro verilecek olması resmiyete dökülmüştü.


SÖZLEŞME TEPKİ TOPLAMIŞTI


Burak'ın artı bir sene olan sözleşme şartları 5 milyon lira karşılığında feshedilebilecekken 2 sene daha uzatılıp 33 milyon liralık yükümlülüğün altına girilmesi büyük tepki toplamıştı.


KABUL ETMEZSE SATILACAK


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Burak'la en kısa zamanda masaya oturup sözleşmesinde indirim isteyeceği öğrenildi. Burak teklifi kabul etmezse satılması gündeme gelecek. (Takvim)


Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:30 
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