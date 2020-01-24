Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüne ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika

Okmeydanı'nda 12 Mart 2014'te çıkan olaylarda Burak Can Karamanoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 28. duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Koca ile tutuksuz yargılanan Volkan Gezer ve Oğuz Kartal katıldı. Duruşmada maktul Burakcan Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu ve Ali Karamanoğlu da müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Abdullah Gül, 18 Ekim 2018'de verilen mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

Karar verileceği belirtilerek son savunmaları ve sözleri sorulan sanıklarla avukatları, beraat talebinde bulundu.

Hapis cezaları ve ayırma kararı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gökhan Koca'nın, "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Yargılama sürecinde pişmanlığına dair herhangi bir davranışı gözlemlenmediği gerekçesiyle cezada yasal indirim yoluna gitmeyen heyet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan delil bulunamadığı gerekçesiyle de Koca'nın beraatine karar verdi. Mahkeme, "olası kastla öldürme" suçundan ceza verildiği için sanık hakkında "korku yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan hüküm kurmadı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Oğuz Kartal ve Mustafa Samur'u "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 2 yıl altışar ay, Volkan Gezer'i "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl ve Zafer Karadağ'ı da "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bu sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat hükmü kuran mahkeme heyeti, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık Ö.K'nin dosyasının ise ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesini karalaştırdı.

"Beklediğimiz sonuç değil"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan maktul Burakcan Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu, "Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. İnşallah hayırlısı olur. 6 senedir devam eden mahkemenin neticesi bu oldu yani. Beklediğimiz sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk. Adalet böyle işledi, böyle tecelli etti. Yapacak bir şey yok." dedi.

Olayın geçmişi

Okmeydanı'nda 12 Mart 2014'te düzenlenen silahlı saldırıda, Burak Can Karamanoğlu yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Volkan Gezer, Oğuz Kartal ve Gökhan Koca hakkında "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası isteniyordu.

İddianamede, Oğuz Kartal, Volkan Gezer ve Gökhan Koca hakkında ayrıca "terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına eylem yapmak", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 12 ila 52 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyordu.

Sanık Zafer Karadağ ve Mustafa Samur'un "ruhsatsız silah ticareti" suçundan hapis cezası isteniyordu.

Bu arada, 30 Haziran'da Beşiktaş'ta meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen aralarında Gökhan Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşanmış, polis otosu ve şüphelilerin aracı çarpışmış, polislere ateş açan şüpheliler etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı.