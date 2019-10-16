Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sanayi kuruluşlarının olduğu Çorlu'da teknik eğitim alan öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirtti.

Vali Yıldırım, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ford Otosan tarafından hibe edilen panelvan aracın teslim törenine katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin uygulamalı eğitimleri için armağan edilen araç için şirket yetkililerine teşekkür ederek sözlerine başladı.

Eğitimde sınırın olmadığını ve teknolojiye ayak uydurmak için sürekli eğitimin şart olduğunu belirten Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu günün teknolojisini kullanmak için, onu bilmek gerekir. Bizler, öğrencilerimize her anlamda en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Firma, buradaki öğrencilerimizin uygulamalı olarak rahatça söküp takmak, bozmak ve yeniden yapmak gibi kabiliyetlerini geliştirmeleri için bu sıfır kilometre aracı okula hediye etti. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluktur. Öğrencilerimiz, son model aracı söküp takarken yeni nesil araçların nasıl çalıştığını ve nasıl geliştirildiğini daha iyi öğreniyor

Buralarda yetişen öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı. Hemen yanı başlarında büyük bir sanayi imkanı var. Kendisi yetişen öğrencilerimiz, ileride başka öğrencileri yetiştirerek ekonomiye katkı sağlayacak. Bu günü hazırlayan ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

Daha sonra araç ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Yıldırım, öğrencilerle de sohbet etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ve davetlilerin katıldığı tören kokteyl ile son buldu.