Son Dakika Haberleri: "Buralarda yetişen öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı"
Son Dakika Güncel 'Buralarda yetişen öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı'

"Buralarda yetişen öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı"

1 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sanayi kuruluşlarının olduğu Çorlu'da teknik eğitim alan öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirtti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sanayi kuruluşlarının olduğu Çorlu'da teknik eğitim alan öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirtti.

Vali Yıldırım, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ford Otosan tarafından hibe edilen panelvan aracın teslim törenine katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin uygulamalı eğitimleri için armağan edilen araç için şirket yetkililerine teşekkür ederek sözlerine başladı.

Eğitimde sınırın olmadığını ve teknolojiye ayak uydurmak için sürekli eğitimin şart olduğunu belirten Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu günün teknolojisini kullanmak için, onu bilmek gerekir. Bizler, öğrencilerimize her anlamda en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Firma, buradaki öğrencilerimizin uygulamalı olarak rahatça söküp takmak, bozmak ve yeniden yapmak gibi kabiliyetlerini geliştirmeleri için bu sıfır kilometre aracı okula hediye etti. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluktur. Öğrencilerimiz, son model aracı söküp takarken yeni nesil araçların nasıl çalıştığını ve nasıl geliştirildiğini daha iyi öğreniyor

Buralarda yetişen öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı. Hemen yanı başlarında büyük bir sanayi imkanı var. Kendisi yetişen öğrencilerimiz, ileride başka öğrencileri yetiştirerek ekonomiye katkı sağlayacak. Bu günü hazırlayan ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

Daha sonra araç ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Yıldırım, öğrencilerle de sohbet etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ve davetlilerin katıldığı tören kokteyl ile son buldu.

Anadolu Lisesi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:58:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Buralarda yetişen öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]