Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: "Mergabütan Kayak Merkezi" - Son Dakika

Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: "Mergabütan Kayak Merkezi"

14.03.2021 11:43
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi:

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığa bağlı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yenilenen ve geliştirilen, toplamda 4 kilometreyi bulan 3 pistiyle Avrupalı rakiplerine meydan okuyan Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi ile ilgili, "Burası Alp Dağları değil,...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığa bağlı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yenilenen ve geliştirilen, toplamda 4 kilometreyi bulan 3 pistiyle Avrupalı rakiplerine meydan okuyan Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi ile ilgili, "Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi. Şehirlerin potansiyeline en uygun yatırımları tespit edip destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mergabütan Yaylası, DAKA'nın girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin katkıları sayesinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen bir kayak merkezine dönüştürüldü.

Türkiye'nin güneydoğu ucunda yer alan yayladaki merkez, 6 aylık kayak sezonu ve bölgesel kalkınma projeleriyle hem sportif hem de turistik bir cazibe merkezi haline gelirken Hakkarili gençlere kış sporlarında kariyer yapma imkanı da sağlıyor.

Bakan Varank da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu merkezin imkanlarına dikkati çekti.

Varank, "Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi! Hakkarili başarılı milli sporcumuz Rojbin ne güzel ifade ediyor: 'Gençlerin yüzü dağa dönükken, ülkemize kazandırdık.' Şehirlerin potansiyeline en uygun yatırımları tespit edip destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Hakkari'nin dağlarında artık kayakçı gençlerin sesleri yükseliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da kayak merkezine 2013'ten bu yana önemli yatırımlar yapıldığını ve merkezin uluslararası standartlara kavuştuğunu bildirdi.

Merkezin ekonomik, sosyal ve turistik anlamda önemine işaret eden Güray, "Geçmişte birçok olumsuzluklarla gündeme gelen Hakkari'nin dağlarında artık kayakçı gençlerin sesleri yükseliyor. Bu merkez, sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilimizin adeta akciğerleri konumuna geldi." değerlendirmesinde bulundu.

7 ayda Türkiye şampiyonu çıkıyor

Milli Antrenör Rojbin Ören ise beden eğitimi öğretmeni de olduğunu kaydederek, "Yaşadığımız şehir yüksek rakımlı ve potansiyeli yüksek çocuklarla çevrili. Kumaşı sağlam çocukları alıyoruz, 7 ayda Türkiye şampiyonu çıkabiliyor. Bu da çok nadir görülen bir durum. Artık kız çocukları için dağlarda baton sesleri var." ifadelerini kullandı.

Milli Kayakçı Zana Öztunç da merkezin başarı hikayesindeki yerine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Hakkari'de büyük imkansızlıklara rağmen biz bu sporu yaptık ve şimdi milli takımın en iyi oyuncuları Yüksekova'dan çıkıyor. Bu sporu yapmasaydım gerçekten belki de Hakkari dışına çıkamazdım. Bu spor sayesinde 42 ülke gezdim. Kendime ait bir evim oldu. Şimdi aileme bakmakla yükümlü bir sporcuyum."

Milli Sporcu Orhan Ören ise daha önce bölgeye yağan yoğun karın halk için bir eziyet olduğunu belirterek, "Şu anda eziyetten çok keyif haline geldi. Bu tesis sayesinde artık insanlar kışı, karı sevmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Tayin isteyebileceğim halde istemiyorum"

Yüksekova Dedeler Köyü Okul Müdürü Alime Taşçı da 2015'te Yüksekova'ya geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buralarla ilgili kaygılarımız ve önyargılarımız vardı. Geldiğim andan itibaren kaygılarım, önyargılarım yıkıldı ve 6 yıldır Yüksekova'dayım. Tayin isteyebileceğim halde istemiyorum. 'Hakkari'de kayak merkezi mi var?' şeklinde yorumlar alıyorum. Evet, burada harika bir kayak pisti ve kayak merkezi var. Biz de hafta sonlarını burada değerlendiriyoruz."

Merkezin ziyaretçilerinden Van'da yaşayan İzmirli Ali Aydın da böyle bir tesisin Hakkari'de olabileceğini hiç düşünmediğine, hayalini bile kurmadığına işaret ederek, Hakkari'nin, Uludağ'ı aratmayacak kadar güzel bir tesisi olduğunu vurguladı.

Yıllık ziyaretçi sayısı 100 bine ulaşıyor

Hakkari şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun sezona sahip tesislerinden biri. Kasımda açılan sezon, nisan sonuna kadar devam ediyor.

Merkezde 1165 metre uzunluğunda 4 koltuklu bir telesiyej, 680 metre uzunluğunda bir teleski bulunuyor.

Kafeterya, restoran gibi sosyal tesislerin yer aldığı merkezde, 120 kişi kapasiteli 4 yıldızlı bir otel ve sporcu eğitim merkezinin de inşası sürüyor.

Toplam 4 kilometre uzunluğunda 3 farklı piste sahip Mergabütan'da, sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesi sayesinde her yıl 10 bin öğrenciye kayak dersi veriliyor. İran ve Irak'tan gelen kayakseverleri de ağırlayan merkezin yıllık ziyaretçi sayısı 100 bine ulaşıyor.

DAKA'nın, 2013'te verdiği 648 bin lira destekle pistin alt yapısı yenilendi ve kayak evi inşa edildi.

Ajansın 2017'de 8 milyon liralık hibesiyle pistin uzunluğu 4 kilometreye çıkarıldı ve telesiyej sistemi kuruldu.

İnşaatına 2019 yılında Hakkari Valiliği İl Özel İdaresince başlanan konaklama tesislerine ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile DAKA tarafından 11 milyon liralık katkı sağlandı.

Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi
Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: Mergabütan Kayak Merkezi

Kayak Merkezi, Alp Dağları, Hakkari, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hakkari'de bölgesel kalkınma hamlesi: 'Mergabütan Kayak Merkezi' - Son Dakika


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