Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler - Son Dakika
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Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler

27.04.2022 09:58

Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler Hazırlıklarını yapan balıkçılar buzların çözülmesini bekliyor 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü'nde buzulları aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler

Hazırlıklarını yapan balıkçılar buzların çözülmesini bekliyor

KARS - 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü'nde buzulları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının Nisan ayında geceleri eksi 10 dereceyi gördüğü gölün buzları bir türlü çözülmedi.

Türkiye'nin birçok noktasın özellikle Ege ve Akdeniz'de vatandaşlar deniz ve güneşin tadını çıkarırken, Kars'ın Susuz ilçesinde Kars- Göle karayolu üzerinde bulunan Aygır Gölü'nün tamamına yakının buzla kaplı olması bölgede balıkçılıkla uğraşanları da kara kara düşündürüyor. Sadece güne gören kıyısının bir kısmında çözülme görülen Aygır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyi görenleri şaşırtıyor.

Yaklaşık 20 yıldır Aygır Gölü'nde balıkçılıkla uğraşan Nurhak Yazar, ağlarını su ile buluşturmak için Aygır Gölü'nün buzlarının çözülmesini bekliyor.

"Ege'de Akdeniz'de herkes denize giriyor"

Ege'de, Akdeniz'de insanların denize girdiğini ifade eden Nurhak Yazar, "Geçen yıl buz zamanlar balık çıkarken, şuan neredeyse Mayıs ayına gireceğiz, halen daha gölün buzu açılmadı. Şuan Ege'de, Akdeniz'de herkes denize girerken, gölün açılmasını bekliyoruz. Kars'a bağlı Aygır Gölü'nün açılmasını bekliyoruz, buzu kırarak gidemiyoruz" dedi.

Burası Antarktika olmadığını, Kars Aygır Gölü olduğunu belirten Yazar, "Burası tabi ki Antarktika değil, Antarktika değil, buzullar değil ama bu da bir gerçek burası Kars, bende şuan ağlarımla uğraşıyorum" diye konuştu.

Aygır Gölü'nde balıkçılıkla geçimi sağlayan Nurhak Yazar, yanık sesiyle söylediği, 'Çift jandarma geliyor, Kaymakam Konağı'na' türküsüyle ağlarının temizliğini yaptı.

Yazar, 15 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak olan balık avı yasağı öncesinde Aygır Gölü'ne ağlarını sermeyi bekliyor.

Kars'ın Susuz ilçesi sınırları içinde yer alan bir volkanik set gölü olan Aygır Gölü'nün 2 bin 941 kilometrelik alanının tamamına yakının buzları halen çözülmedi. Denizden yüksekliği 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü'nde geceleri hava sıcaklığı eksi 10 dereci görüyor.

Buzulları artamayan Aygır Gölü'nün buzlarının Mayıs ayı ortasında çözülmesi bekleniyor.

Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler
Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler
Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler
Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler
Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler
Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler
Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler
Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler
Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler

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Akdeniz, Nisan, Kars, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nisan ayında Kars'ta buzulları aratmayan görüntüler - Son Dakika


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