Burası bir dükkan değil, bir kentin kültürel hafızası - Son Dakika

Burası bir dükkan değil, bir kentin kültürel hafızası

Tunceli'de hem demircilik hem de hurdacılık yapan Murat Demirbilek, yaklaşık 30 yıldır biriktirdiği eski eşyaları dükkanında sergiliyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaklaşık 30 yıldır demircilik ve hurda işleri ile uğraşan Murat Demirbilek, eski tarım aletlerinden plaklara, el değirmeninden kömür ütüsüne kadar topladığı yüzlerce malzemeye "Burada bir ilçenin, bir ilin, hatta bir ülkenin kültürü yatıyor" diyerek iş yeri ve evinde sahip çıkıyor.

İlçe merkezinde 1993 yılında açtığı dükkanda demirciliğin yanı sıra hurdacılık da yapmaya başlayan Murat Demirbilek (47), o tarihten itibaren eski tarım aletlerinden plaklara, radyodan lambalara, terazilerden kömür ütüsüne, eskiden giyim malzemesi yapımında kullanılan aletlere varıncaya kadar topladığı değeri olan malzemeleri de biriktirmeye başladı. Demirbilek, dükkanında yer kalmayınca eşyaların bir bölümünü evine götürerek muhafaza altına aldı.

1993 yılında iş yerini açarak demircilik, kaynakçılık ve tamirat yaptığını anlatan Murat Demirbilek, "Bunun yanında böyle bir merakım var. Bunları devamlı elime geçtikçe toplamaya çalışıyorum. Burada aklınıza ne gelirse var. Tarım aletinden eski kap kacaklara, lüks lambadan gaz ocağına, ateş ütüsünden kıl tarağa, kıl çuvallardan cacime her şey var" dedi.

Yeni neslin biriktirdiklerinin kıymetini bilmeyeceğini belirten Demirbilek, depolamaya yeri kalmadığı için de ilerleyen süreçte satmayı düşündüğünü kaydetti. Demirciliğin yanında hurdacılık da yaptığını aktaran Murat Demirbilek, "Bu işi yaparken araştırdıkça bulup biriktirdim. Değerini bilip sahiplendim. 30-35 yıldır bunları topluyorum. Bu güne getirmek kolay değil. Dükkandaki malzeme topladıklarımın dörtte biri. Daha burada olmayan çok malzeme mevcut" şeklinde konuştu.

"Burada bir kültür yatıyor"

Gönlünden geçenin bu eserlerin iyi şekilde değerlendirilmesi olduğunu ifade eden Demirbilek, "Ben isterim ki bunlar iyi bir şekilde değerlendirilsin. Burada geçmişten geleceğe götürmemiz gereken malzemeler var. Bunları artık bir kurum mu olur, şahıs mı olur değerlendirirse memnun olurum. Burada bir kültür yatıyor. Burada bir ilin, bir ilçenin, hatta bir ülkenin kültürü yatıyor. Neticede buna sahip çıkmak, değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.