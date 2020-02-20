Filmin fragmanı "Burası Cennet Olmalı" İSTANBUL - Elia Suleiman'ın yönettiği Burası Cennet Olmalı, dünyanın birçok şehrine giden ES'nin, buralarda memleketi Filistin'den izlerle karşılaşmasını konu ediniyor.
Filmin fragmanı "Burası Cennet Olmalı"
İSTANBUL - Elia Suleiman'ın yönettiği Burası Cennet Olmalı, dünyanın birçok şehrine giden ES'nin, buralarda memleketi Filistin'den izlerle karşılaşmasını konu ediniyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
20.02.2020 16:14:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burası Cennet Olmalı - Son Dakika