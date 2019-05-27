Burası Çin değil Kapadokya

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Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var

Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!

Bakan Hulusi Akar: S-400 Anlaşması İmzalandı ve Bitti, Bu Böyle Bilinmeli