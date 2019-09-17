Son Dakika Haberleri: "Burası çok büyük bir aile"
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"Burası çok büyük bir aile"

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, "Burası çok büyük bir aile, buradaki en önemli şey herkesin diğeri için çalışması." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, "Burası çok büyük bir aile, buradaki en önemli şey herkesin diğeri için çalışması." dedi.

Kappel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk 4 haftadaki performansından memnun olduğunu, bunu artırarak devam etmek istediğini söyledi.

Sezona iyi başladıklarını kaydeden Kappel, "Takım adına mutluyum çünkü kazanıyoruz. Bu, bize moral ve motivasyon sağlıyor. Takımdaki en önemli şey herkesin diğerleri için çalışıyor olması. Burası çok büyük bir aile, buradaki en önemli şey herkesin diğeri için çalışması." diye konuştu.

Takımdaki aile havası sayesinde performansını en üst düzeyde tutacağına inandığını kaydeden Kappel, kalitesini göstermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Surinam, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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