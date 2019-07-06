Son Dakika Haberleri: Burası da 'Ayakkabı Hastanesi'...Tamirat yaptığı iş yerine 'Ayakkabı Hastanesi' ismini verdi
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Burası da 'Ayakkabı Hastanesi'...Tamirat yaptığı iş yerine 'Ayakkabı Hastanesi' ismini verdi

44 dakika önce

Burası da 'Ayakkabı Hastanesi'...Tamirat yaptığı iş yerine 'Ayakkabı Hastanesi' ismini verdi Tamiratı yapan ustalar ayakkabıların sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrıldığını söylüyor Kahramanmaraş'ta ayakkabı tamirhanesi müşterilerin dikkatini çekmek için iş yerine farklı bir...

Burası da 'Ayakkabı Hastanesi'...Tamirat yaptığı iş yerine 'Ayakkabı Hastanesi' ismini verdi
Tamiratı yapan ustalar ayakkabıların sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrıldığını söylüyor
Kahramanmaraş'ta ayakkabı tamirhanesi müşterilerin dikkatini çekmek için iş yerine farklı bir isim koydu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ayakkabı tamiratı yapan bir iş yeri adını 'Ayakkabı Hastanesi' olarak değiştirdi. İş yerine gelen ayakkabılar, ustaların maharetli ellerinde tamir edildikten sonra sahiplerine teslim ediliyor.
Onikişubat ilçesi Yusuflar mahallesindeki küçük iş yerinde 60 yıldır ayakkabı tamiratı yapılıyor. Veli Denizdolduran ve oğlu Hacı Ahmet Denizdolduran (50), iş yerlerinin adını dikkat çeksin diye 'Ayakkabı hastanesi' olarak değiştirdi. Ayakkabı tamir işlemini doktorların ameliyatına benzeten Hacı Ahmet Denizdolduran, "Nasıl doktorlar insanları ameliyat ediyorsa biz de ayakkabıları ameliyata alıyoruz" diye konuştu. Kendilerine gelen hasta ayakkabının sağlıklı bir şekilde iş yerinden ayrıldığını anımsatan tamirci Denizdolduran, "Babam 60 yıldır burada bu işi yapıyor ve biz de onun ustalığını devam ettiriyoruz. Biz buranın adını bu ayakkabı hastanesi olarak yaptık ve ilgi gördü. Burada ayakkabı tamiratı yapıyoruz ve yeni ayakkabılar satıyoruz. Her türlü işlerimiz mevcut burada. Nasıl doktorlar insanları ameliyat yapıyorsa, bizde ayakkabılarda ameliyat gibi tamiratlar yapıyoruz. Ayakkabılarda tabanlara keçe, içerisinde dikişler atma ve bütün işlemleri yapıyoruz. Ayakkabı pençelerimizi 15-20 ayakkabı dikişleri 7 ila 8 liraya dikiyoruz. Bazı nazik ayakkabılar oluyor onlarında fiyatları farklı oluyor. Hasta ayakkabı bize getirildiğinde sağlam olarak çıkıp gidebilir" diye konuştu.
Tamir işlemlerini oğlunun yaptığı, kendisinin de yüksek topuklu kundura yaptığını söyleyen Veli Denizdolduran ise, "Ben 65 yılından beri bu işin içinde uğraşıyorum ve oğlumla birlikte devam ettiriyoruz. O tamir işlemlerini ile uğraşıyor, bende isteğe göre ayakkabı tasarlıyorum. Benim yaptığım özel ayakkabılar genellikle yumurta topuklu ayakkabılardır" diye konuştu.
Burası da 'Ayakkabı Hastanesi'...Tamirat yaptığı iş yerine 'Ayakkabı Hastanesi' ismini verdi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Onikişubat, Genel
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