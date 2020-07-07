Burası Ege kanyonları değil Diyarbakır - Son Dakika

Burası Ege kanyonları değil Diyarbakır

Korona virüs salgını nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar, yeni mekanlar keşfetmeye başladı.

Korona virüs salgını nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar, yeni mekanlar keşfetmeye başladı. Bulunduğu konum itibari ile Ege ve Akdeniz kanyonlarını anımsatan, Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan ve ismini bulunduğu köyden alan Taşköprü, tatilcilerin akınına uğradı. Şelalesi ve suyu ile cennetten bir köşeyi andıran bölge, tatile çıkamayan vatandaşların cazibe merkezi haline geldi.

Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü

Dünyada etkili olan korona virüs salgını, yaz dönemiyle birlikte tatilcilerin tatil anlayışını da değiştirdi. Diyarbakır ve çevre illerde vatandaşlar, denizi olan bölgelerin yerine bulundukların kentlerin doğal su kaynağı mekanlarını tercih etmeye başladı. Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri üçgeninde bulunan ve adını bulunduğu Taşköprü köyünden alan ve çevre halkının 'Geleye Goderne' olarak adlandırdığı bölge vatandaşların en gözde mekanı haline geldi. Eşsiz güzelliği ile Akdeniz ve Ege kanyonlarını anımsatan Taşköprü, doğal manzarası ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dağların arasında cennetten bir köşeyi andıran bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp yüzüyor. Bölgeye gelip eşsiz manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar, alanın çevre düzenlemesinin yapılarak dünyaya tanıtılmasını istiyor. Akarsuyun doğal yapısının hayranlık uyandırdığını belirten vatandaşlar, yetkililerin çok bilinmeyen Taşköprü'nün tanıtımını yaparak yerli ve yabacı turistlerin bölgeye gelmesini istiyor.

"GÜVENLİ BİR YER, İNSANLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE GELİYOR"

'Geleye Goderneye' gelen vatandaşlardan Çetin Aydın, Taşköprü'nün doğa harikası bir yer olduğunu ve piknik alanlarının da bulunduğunu söyledi. Aydın, "İnsanlarımız bizim bu saklı cennetimizi keşfetti. Buraya bir çevre düzenlemesi ve yol yapılmasını istiyoruz. Yetkililerimizden, büyüklerimizden bir el uzatılmasını istiyoruz. Korona virüsten dolayı dışarı gitmediler. Antalya, Bodrum gibi yerlere gitmediler. Onun için buraya gelmeyi tercih ettiler. Burası güvenli bir yer, insanlarımız aileleriyle birlikte geliyorlar" dedi.

"BURALAR BİZİM MİRASIMIZ"

Ailesiyle Taşköprü'ye gelen vatandaşlardan Tarık Bozkuş ise buranın saklı bir cennet olduğunu ve daha önce keşfetmediklerini söyledi. Bugün geldiğini ve çok beğendiğini aktaran Bozkuş, "Havuza, dışarıya gitmektense burası daha güzel. Başkalarının da buraya gelmesini tavsiye diyoruz. Buranın çevre düzenlemesi yok. Çevre düzenlemesi olursa daha iyi olur. Vatandaşlar, aileler huzurlu bir şekilde gelip gidebilirler. Doğamıza, çevremize bu doğa harikasına sahip çıkılmasını istiyoruz. Geleceğimiz, bunlar bizim mirasımız. Bu batıda olsaydı daha güzel yatırımlar olurdu. Ama doğuda olduğu için biraz daha yatırımlar olsa daha güzel olur" diye konuştu.

Ailesiyle pikniğe gelen Beşir Korkutan da haftada bir gün tatillerinin olduğunu, onu da burada geçirdiklerini söyledi. Korkutan, "Burası çok güzel. Buradan başka bir yerimiz yok, fırsat buldukça buraya geliyoruz. Memnuniyetle yazı geçiriyoruz. Antalya, Marmaris veya diğer tatil bölgelerine gitmiyoruz, tatilimizi burada geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başa/İHA)

Koronavirüs, Diyarbakır, Taşköprü, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burası Ege kanyonları değil Diyarbakır - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:53 Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti 08:43 Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:36 Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız 04:45 Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 00:29 İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler 23:13 Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu 22:28 50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi 19:09 Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi 18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
10:02
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
10:01
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
10:00
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
09:57
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
09:43
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
09:28
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
09:24
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
09:15
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
09:05
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
08:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 10:20:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burası Ege kanyonları değil Diyarbakır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]