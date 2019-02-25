Burası Erzurum Değil Kazdağları

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda kar yağışı kesildi.

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda kar yağışı kesildi. Kazdağları'nda kar yüksekliği bir metreyi aştı, bazı bölgelerde evler ve araçlar karlar altında kaldı. Evlerin ve işlerinin çatılarında oluşan boyları bir metreyi aşan buz sarkıtları ise soğuk havası ile bilinen Erzurum'u hatırlattı.



Bölgede hafta sonu etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sabah saatlerinde durdu. Kardağları'nda kar yüksekliği bir metreyi aştı. Özellikle Hanlar bölgede bazı evler ve araçlar karlar altında kaldı. Kar yağışı sonrasında bölgede yoğun sis etkili olmaya başladı. Bazı araçların sahipleri terk edildiği görüldü. Bölgede Çarşamba günü de sağanak kar yağışı olması bekleniyor. - BALIKESİR

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