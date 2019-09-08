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Burası İspanya değil, Muğla

21 dakika önce

Burası İspanya değil, Muğla Muğla'da yaz aylarında yapılan geleneksel boğa güreşleri binlerce izleyici toplarken, boğaların güreştiği arena İspanya'yı aratmıyor.

Burası İspanya değil, Muğla

Muğla'da yaz aylarında yapılan geleneksel boğa güreşleri binlerce izleyici toplarken, boğaların güreştiği arena İspanya'yı aratmıyor.

MUĞLA - Muğla ve Aydın illerinde yaz aylarında gerçekleştirilen boğa güreşleri kıran kırana geçiyor. Boğa güreşlerinin yapıldığı arena toz duman içinde kalırken, güreşler İspanya'yı aratmıyor.

Haziran ayında başlayan ve Ekim ayı sonuna kadar devam etmesi beklenen boğa güreşlerine Aydın ve Muğla'nın yanı sıra Artvin'den de güreş boğası katılırken, Menteşe'nin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde yapılan boğa güreşleri rakibinden kaçan boğalar, boğa sahiplerinin kavgaları ve boğa altında kalanlar vatandaşlar ile ilginç görüntüler oluşturdu.

Sabah erken saatlerde başlayan güreşlere civar ilerden gelen izleyiciler ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi akşam saatlerine kadar güreş izledi. Boğaların izleyicilere zarar vermemesi için güreş alanı demir bariyerler ile örüldü. Yeşilyurt'taki güreşlere Aydın ve Muğla illerinden yaklaşık 120 boğa katılırken, güreşlerden elde edilen gelirin tamamı Yeşilyurt İlkokulunun tadilat, tamirat ve okulun eksikleri için kullanılacak.

Burası İspanya değil, Muğla

Yeşilyurt, İspanya, Aydın, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
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