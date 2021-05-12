'Burası Kadıköy' sloganı tarihe karıştı! Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada deneyimli oyuncu Olarenwaju Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan attı. Ligdeki 15. galibiyetini alan ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.

Derbi galibiyeti sonrası Beşiktaş

Sivassporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında da galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma "Seride 18 maç. Kadıköy hatırası" notu da eklendi.

Göztepeli Halil'in paylaşımı

İÇ SAHADA 7 YENİLGİ

Fenerbahçe bu sezon evinde tam 7 kez mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, bu maçlarda 21 puan bıraktı. 7 yenilgiden en iyi ihtimalle 3 beraberlik çıkarılsaydı Sarı-Lacivertliler ligin lideri olacaktı.

Konyaspor'un zaferi

AKIMI GALATASARAY BAŞLATTI

Ezeli rakibinin stadında şampiyon olan Galatasaray'ın başlattığı 'Kadıköy hatırası' özellikle bu sezon Süper Lig takımlarının da klasiği haline geldi. Yeni Malatya, Konya, Gençlerbirliği, Göztepe, Beşiktaş, Sivas ve Galatasaray bu sezon kazandıkları maçlarından ardından 'Kadıköy hatırası' pozu paylaştı. 2013'te Fenerbahçe'yi eleyip dikkatleri üzerine çeken Fethiye'nin paylaştığı fotoğrafta yeniden gündem oldu.

Bu sezon G. Saray'ın Kadıköy'deki zaferi