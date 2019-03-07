Son Dakika Haberleri: Burası Kars, Burada İş Var' Sloganıyla İstihdam Seferberliği Başlatıldı

Burası Kars, Burada İş Var' Sloganıyla İstihdam Seferberliği Başlatıldı

56 dakika önce

Kars Valisi Türker Öksüz, "Burası Kars Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliği-2019 startını verdi.

Burası Kars, Burada İş Var' Sloganıyla İstihdam Seferberliği Başlatıldı, System.String[]
Kars Valisi Türker Öksüz, "Burası Kars Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliği-2019 startını verdi.

Vali Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda, "Burası Kars Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliği-2019 toplantısı düzenlendi. Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda yapılan toplantıya, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay katıldı.

Valilik makamında yapılan toplantıda; Kars'ın istihdam artırıcı teşviklerin yanında istihdamın artırılması için işverenlere yönelik toplantılar düzenlenmesi ve bilgilendirme programı yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca önümüzdeki günlerde Kars'ta istihdam ile ilgili tüm aktörlerinin temsil edildiği geniş kapsamlı istihdam artırıcı değerlendirme toplantısı yapılması da planlandı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Kars, Yaşam
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