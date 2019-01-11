Burası Kimsesizlerin Sıcak Yuvası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ile birlikte kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi kimsesizlerin evi oluyor.

KİMSESİZ VATANDAŞLARIN YUVASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurduğu Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezi, yılın 365 günü mağdur vatandaşlara yuva oluyor. Büyükşehir zabıta ekipleri, devriye atarak ve duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar ışığında sokakta kalan vatandaşları tespit edip merkeze teslim ediyor. Barınma Merkezinden Aralık Ayının ilk gününden bu yana 167 vatandaş yararlandı.

50 VATANDAŞA SICAK YUVA

Aralık ayının ilk gününden bu yana 167 vatandaşın yaralandığı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi kimsesiz vatandaşlara sıcak yuva oluyor. 50 kişi halen Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezinde kalıyor. Barınma merkezinde ayrıca il dışından tedavi amacıyla Kocaeli'ne gelen 104 hasta ve refakatçisine konaklama hizmeti veriliyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖRNEK PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi 2005 yılından bu güne kadar 10 Bin 635 kişiye barınma, bin 67 kişiye ise konaklama hizmeti sundu. 2018 yılında, Merkezde bin 63 kişiye ise memleketlerine dönüş için ulaşım desteği verildi. Sokaklardan kurtarılarak Merkeze alınan 259 vatandaşa ekipler tarafından sağlık kurul raporları çıkartıldı. Sokaklardan alınan ve barınacak yerleri olmadığı tespit edilen 141 kişi ise huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirildi.

AİLELERİNE KAVUŞUYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde geniş bir bahçe, yemekhane, sağlık hizmetleri, spor alanları gibi mekanlar bulunuyor. 48 yatak kapasiteli Barınma Merkezi'nde vatandaşlara barınmanın yanı sıra üç öğün sıcak yemek, temizlik ve sağlık hizmeti veriliyor. Hasta olan vatandaşların da yakın hastanelerde tedavi edilmeleri sağlanıyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca vatandaşları aileleriyle de kavuşturuyor. Yetkililer sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "153" numaralı Koordinasyon Merkezine bildirmeleri konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırıyor.