'Burası Mars değil': Endonezya'da gökyüzü kırmızıya döndü

Endonezya'da çıkan orman yangınları, hafta sonu ülkenin bir bölgesinde gökyüzünün kırmızıya dönmesine yol açtı.

Jambi Eyaleti'nden yaşayan ve gökyüzünün görüntülerini kaydeden bir kişi, sisin gözlerini ve boğazını acıttığını söyledi.

Endonezya'daki yangınlar her yıl, Güneydoğu Asya bölgesinin tamamını kaplayan bir sisin çıkmasına yol açıyor.

BBC'ye konuşan bir meteoroloji uzmanı, Rayleigh saçılması denen bir olgu nedeniyle gökyüzünün bu rengi aldığını söyledi.

Jambi Eyaleti'ndeki Mekar Sari köyünde yaşayan Eka Wulandari, Cumartesi günü öğle saatlerinde kan kırmızısına bürünün gökyüzünün fotoğraflarını çekti.

Wulandari, sisin özellikle o gün çok yoğun olduğunu kaydetti.

Eyaletten paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada oldukça ilgi topladı.

21 yaşındaki Wulandari, fotoğrafları Facebook'a yükledi. O zamandan beri fotoğraflar 34 bin kez paylaşıldı.

BBC'ye yaptığı açıklamada Wulandari, pek çok kişinin fotoğrafların gerçekliğini sorguladığını kaydetti.

Wulandari, "Ancak gerçekler. Telefonumla çektiğim gerçek fotoğraflar ve videolar" dedi ve Pazartesi günü de yoğun sisin devam ettiğini kaydetti.

Başka bir Twitter kullanıcısı, benzer bir renge bürünmüş gökyüzünü gösteren bir video paylaştı.

Zuni Shofi Yatun Nisa, "Burası Mars değil" dedi. "İnsanların temiz havaya ihtiyacı var, sise değil" dedi.

Endonezya Meteoroloji Müdürlüğü BMKG, uydu görüntülerinin pek çok sorunlu bölge olduğunu ve Jambi Eyaleti'nde "kalın sis tabakasının" olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Singapur Üniversitesi'nden sosyal bilimler profesörü Koh Tieh Yong, Rayleigh saçılması denen bu olgunun sis durumundaki bir tür parçacıklardan kaynaklandığını söyledi.

"Pus olduğunda, en büyük parçacıklar 1 mikrometre büyüklüğünde, ancak bu parçacıklar gördüğümüz ışığın rengini değiştirmiyorlar" dedi.

"0.05 mikrometre ya da daha küçük parçacıklar da var. Bunlar çok fazla sise yol açmıyorlar ancak (sisin olmadığı durumlarla kıyaslandığında) sis olduğunda daha büyüyebiliyorlar. Ancak bu, mavi ışık yerine kırmızı tonlardaki ışığın ileri ve geri yönde saçılması için gereken hassasiyeti sağlamaya yeterli. Maviden daha fazla kırmızı görmemizin nedeni bu."

Koh Tieh Yong, öğle saatlerinden çekilmiş fotoğrafların gökyüzünün daha kırmızı örünmesine yol açabileceğini kaydetti.

"Eğer güneş tepedeyse ve kafanızı kaldırıp yukarı bakarsanız, güneş ışınları hattında bakıyor olacaksınız, bu nedenle gökyüzü daha kırmızı görünecektir."

Profesör Koh, bu olgunun hava sıcaklığını değiştirmeyeceğini kaydetti.

Bu yılki sis kalınlığı son yıllarda körünenlerin en kötüsü.

Bu yılki sis çoğunlukla Endonezya'daki, biraz da Malezya'daki yangınlardan etkilendi.

Yangınlar genellikle Endonezya'da yağmurların seyrek görüldüğü Temmuz-Ekim arasında meydana geliyor. Endonezya'nın ulusal afet başkanlığı, 328 bin 724 hektarlık bir alanın bu yılın ilk 8 ayında yandığını açıkladı.

Yangınların bir kısmının bir bölgedeki ağaçları kestikten sonra köklerini yakarak ve temizleyerek ekilir duruma getiren çifçilerden kaynaklandığını kaydediliyor.

Bu yangınlar sıklıkla kontrolden çıkarak, koruma altında olan ormanlık alanlara sıçrıyor.

Ormanlık araziyi yakarak tarla açma yöntemi Endonezya'da yasa dışı olmasına rağmen yıllardır göz yumulan bir durum. Bazı kişiler yolsuzluğun ve otorite boşluğunun bu duruma katkıda bulunduğunu söylüyor.

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