'Burası serserilerin değil, sporcuların yeri!' - Son Dakika

'Burası serserilerin değil, sporcuların yeri!'

11.04.2021 07:27
'Burası serserilerin değil, sporcuların yeri!', System.String[]

Paten, kaykay, BMX... Ülkemizde bu sporları yapmak, kaykay parklarındaki güvenlik sorunları nedeniyle gittikçe zorlaşıyor.

Paten, kaykay, BMX... Ülkemizde bu sporları yapmak, kaykay parklarındaki güvenlik sorunları nedeniyle gittikçe zorlaşıyor. Rampalar, borular, basamaklar ve havuzların bulunduğu, bu sporlara özel tasarlanmış skatepark'larda (kaykay parkları) bir süredir eğlence değil, korku var.

Darp ve bıçaklanma gibi olaylara maruz kalan sporcular, yaşadıklarını #SkateparkınaSahipÇık etiketiyle anlatıyor. Onlarla konuştuk, taleplerini dinledik. Kaykay parklarının en hızlı şekilde güvenli hale getirilmesini ve bu parkların sadece sporculara açık olmasını istiyorlar.

'HIRSIZLIK, TEHDİT, HARAÇ...'

Alphan Ecevit, 36, YouTuber

31 yıldır kayak, 25 yıldır snowboard yapıyor, 21 yıldır da paten kayıyorum. Maltepe Skatepark, Kalamış, Zümrütevler ve Bursa Sukay'da paten kaymayı tercih ediyorum. Skatepark'lar özgürce spor yaptığımız yerler. Orada nefes aldığımı, bir yere ait olduğumu hissediyorum. Buna rağmen buralarda hırsızlık, bıçaklanma, tehdit, haraç kesilmesi gibi şeyler oluyor.

Her skatepark'ın çevresi telle çevrilmeli; kaykay, BMX, agresif paten ve scooter'cı olmayan kimse buralara alınmamalı.

Skatepark'lar serserilerin değil, sporcuların yeridir! Güvenlik kameralarının çalışmaması ve güvenliğin yeterli olmaması yüzünden birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Güvenlik kulübesinde bu pisti kullananların bilgileri de bulunmalı.

'RAHAT HİSSETMEDİĞİM İÇİN ARTIK GİTMİYORUM'

Su Soley, 39, müzisyen

Eskiden paten kaymak için Maltepe'ye gidiyordum ama artık kendimi yalnızken rahat hissetmediğim için kaykay pistlerine gitmeyi tercih etmiyorum. Gerekli önlemler alınana kadar da gitmeyi düşünmüyorum.

Parklarda saldırıya uğrayan gençlerin haberleri çoğalıyor. Bu sporları yapanlara serseri, spor alanlarına da serseri yuvası gözüyle bakılıyor. Kaykay parklarına 24 saatlik bir güvenlik sistemi oluşturulmalı. Bu, sadece yaralamaya ya da ölüme sebebiyet veren kişilere caydırıcı olmak için değil, toplumun bu gençlere ve çalışma alanlarına göstermeleri gereken saygıyı hatırlatmak için de gerekli.

'BİRÇOK KEZ KAVGALARLA KARŞILAŞTIK'

Havin Ercili, 15, öğrenci

Bir yıldır kaykay kayıyorum, Maltepe kaykay parkını tercih ediyorum. Skatepark insanların birbirine yardım ettiği, yeni deneyimler kazandığı, kendini geliştirdiği samimi bir ortam. Kendimi skateparkta özgür ve her hareketi yapabilecekmiş gibi hissediyorum. Birçok kez kavga olaylarıyla karşılaştık. Çıkan olaylar kaykay parkının dışına taşınmadığı için önemsenmiyor. Uyuşturucu madde almış insanlar bu parkları rahat buldukları için tercih ediyor, bu durum bizi çok rahatsız ediyor. İstediğimiz gibi kayamıyoruz. Daha iyi bir güvenlik sistemi olmalı ve kaykaycıların serseri imajını yıkmamız lazım.

'SADECE KAYKAY KAYDIĞI İÇİN BIÇAKLIYORLAR'

Cenk Kulioğlu, 32, kaykay sporcusu, etkinlik ajansı sahibi

22 yıldır kaykay kayıyorum. Tercihim genellikle Kalamış Parkı... Avcılar ve Maltepe parklarını da seviyorum ama tehlikeli olduğunu düşündüğüm için az gitmeye çalışıyorum. Birçok güzel kaykay parkımız vardı ama belediyeler tarafından kapatıldı.

Aylarca çalışıp yorulduktan sonra kaymak için skatepark'a girdiğimde kendimi sıcacık evime girmiş gibi hissediyorum. Ama bu durum gitgide olumsuz bir hal almaya, şiddet olayları yaşanmaya başladı.

'PARKLAR KAMERAYLA KONTROL EDİLMELİ'

Ediz Tensi, 48, serbest meslek

BMX sporuna 1985'te başladım. Skatepark'lar kişiye özgürlük verir ve başarabilme olgusunu geliştirir. Başıboş bırakıldığı için bu alanlarda bıçaklanma, gasp, spor malzemelerinin çalınması gibi can sıkıcı olaylarla karşılaşıyoruz.

Yaptığımız serbest stil sokak pateni, agresif bir spor olduğu için bazı kesimlerin tepkisine yol açıyor. Kendilerini göstermek, ispatlamak adına da bu tarz çirkin davranışlarda bulunuyorlar.

Skatepark'lar, güvenlik görevlileri olmadığı için aynı zamanda tinercilerin de uğrak yeri... Yaptığımız bu sporların olimpik branş olduğunun bilinciyle, yetkililerin bizlere değer vermesini istiyoruz. Skatepark'lar kamerayla kontrol edilmeli ve kayıt tutulmalı.

'Burası serserilerin değil, sporcuların yeri!'

Maltepe, Bursa, Paten, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Burası serserilerin değil, sporcuların yeri!' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler         
08:14
Türkiye'nin Pinterest'e getirdiği reklam yasağı kaldırıldı Türkiye'nin Pinterest'e getirdiği reklam yasağı kaldırıldı         
00:50
Koronayla mücadele neden mi zor? Vakaların patladığı kentte 5 yıldızlı otelde pes dedirten parti Koronayla mücadele neden mi zor? Vakaların patladığı kentte 5 yıldızlı otelde pes dedirten parti         
00:44
Deniz Çoban, Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: VAR'ın bir işi yok burada Deniz Çoban, Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: VAR'ın bir işi yok burada         
23:49
11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
22:40
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı         
17:27
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı         
14:27
Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti         
13:27
Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı         
12:14
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 08:35:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Burası serserilerin değil, sporcuların yeri!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei