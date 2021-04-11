'Burası serserilerin değil, sporcuların yeri!'

Paten, kaykay, BMX... Ülkemizde bu sporları yapmak, kaykay parklarındaki güvenlik sorunları nedeniyle gittikçe zorlaşıyor. Rampalar, borular, basamaklar ve havuzların bulunduğu, bu sporlara özel tasarlanmış skatepark'larda (kaykay parkları) bir süredir eğlence değil, korku var.

Darp ve bıçaklanma gibi olaylara maruz kalan sporcular, yaşadıklarını #SkateparkınaSahipÇık etiketiyle anlatıyor. Onlarla konuştuk, taleplerini dinledik. Kaykay parklarının en hızlı şekilde güvenli hale getirilmesini ve bu parkların sadece sporculara açık olmasını istiyorlar.

'HIRSIZLIK, TEHDİT, HARAÇ...'

Alphan Ecevit, 36, YouTuber

31 yıldır kayak, 25 yıldır snowboard yapıyor, 21 yıldır da paten kayıyorum. Maltepe Skatepark, Kalamış, Zümrütevler ve Bursa Sukay'da paten kaymayı tercih ediyorum. Skatepark'lar özgürce spor yaptığımız yerler. Orada nefes aldığımı, bir yere ait olduğumu hissediyorum. Buna rağmen buralarda hırsızlık, bıçaklanma, tehdit, haraç kesilmesi gibi şeyler oluyor.

Her skatepark'ın çevresi telle çevrilmeli; kaykay, BMX, agresif paten ve scooter'cı olmayan kimse buralara alınmamalı.

Skatepark'lar serserilerin değil, sporcuların yeridir! Güvenlik kameralarının çalışmaması ve güvenliğin yeterli olmaması yüzünden birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Güvenlik kulübesinde bu pisti kullananların bilgileri de bulunmalı.

'RAHAT HİSSETMEDİĞİM İÇİN ARTIK GİTMİYORUM'

Su Soley, 39, müzisyen

Eskiden paten kaymak için Maltepe'ye gidiyordum ama artık kendimi yalnızken rahat hissetmediğim için kaykay pistlerine gitmeyi tercih etmiyorum. Gerekli önlemler alınana kadar da gitmeyi düşünmüyorum.

Parklarda saldırıya uğrayan gençlerin haberleri çoğalıyor. Bu sporları yapanlara serseri, spor alanlarına da serseri yuvası gözüyle bakılıyor. Kaykay parklarına 24 saatlik bir güvenlik sistemi oluşturulmalı. Bu, sadece yaralamaya ya da ölüme sebebiyet veren kişilere caydırıcı olmak için değil, toplumun bu gençlere ve çalışma alanlarına göstermeleri gereken saygıyı hatırlatmak için de gerekli.

'BİRÇOK KEZ KAVGALARLA KARŞILAŞTIK'

Havin Ercili, 15, öğrenci

Bir yıldır kaykay kayıyorum, Maltepe kaykay parkını tercih ediyorum. Skatepark insanların birbirine yardım ettiği, yeni deneyimler kazandığı, kendini geliştirdiği samimi bir ortam. Kendimi skateparkta özgür ve her hareketi yapabilecekmiş gibi hissediyorum. Birçok kez kavga olaylarıyla karşılaştık. Çıkan olaylar kaykay parkının dışına taşınmadığı için önemsenmiyor. Uyuşturucu madde almış insanlar bu parkları rahat buldukları için tercih ediyor, bu durum bizi çok rahatsız ediyor. İstediğimiz gibi kayamıyoruz. Daha iyi bir güvenlik sistemi olmalı ve kaykaycıların serseri imajını yıkmamız lazım.

'SADECE KAYKAY KAYDIĞI İÇİN BIÇAKLIYORLAR'

Cenk Kulioğlu, 32, kaykay sporcusu, etkinlik ajansı sahibi

22 yıldır kaykay kayıyorum. Tercihim genellikle Kalamış Parkı... Avcılar ve Maltepe parklarını da seviyorum ama tehlikeli olduğunu düşündüğüm için az gitmeye çalışıyorum. Birçok güzel kaykay parkımız vardı ama belediyeler tarafından kapatıldı.

Aylarca çalışıp yorulduktan sonra kaymak için skatepark'a girdiğimde kendimi sıcacık evime girmiş gibi hissediyorum. Ama bu durum gitgide olumsuz bir hal almaya, şiddet olayları yaşanmaya başladı.

'PARKLAR KAMERAYLA KONTROL EDİLMELİ'

Ediz Tensi, 48, serbest meslek

BMX sporuna 1985'te başladım. Skatepark'lar kişiye özgürlük verir ve başarabilme olgusunu geliştirir. Başıboş bırakıldığı için bu alanlarda bıçaklanma, gasp, spor malzemelerinin çalınması gibi can sıkıcı olaylarla karşılaşıyoruz.

Yaptığımız serbest stil sokak pateni, agresif bir spor olduğu için bazı kesimlerin tepkisine yol açıyor. Kendilerini göstermek, ispatlamak adına da bu tarz çirkin davranışlarda bulunuyorlar.

Skatepark'lar, güvenlik görevlileri olmadığı için aynı zamanda tinercilerin de uğrak yeri... Yaptığımız bu sporların olimpik branş olduğunun bilinciyle, yetkililerin bizlere değer vermesini istiyoruz. Skatepark'lar kamerayla kontrol edilmeli ve kayıt tutulmalı.