Son Dakika Haberleri: Burası Türkiye Değil Çin | Çin'in Bu Gerçeklerini Bilmiyorsun..

Burası Türkiye Değil Çin | Çin'in Bu Gerçeklerini Bilmiyorsun..

56 dakika önce

Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra dünyanın 3. en büyük ülkesidir de. Doğu Asya topraklarının büyük bir kısmına sahip olan Çin'in 14 ülkeye sınırı, SarıDeniz, Doğu Çin denizi ve Güney Çin Denizine de kıyısı bulunmaktadır.

Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra dünyanın 3. en büyük ülkesidir de. Doğu Asya topraklarının büyük bir kısmına sahip olan Çin'in 14 ülkeye sınırı, SarıDeniz, Doğu Çin denizi ve Güney Çin Denizine de kıyısı bulunmaktadır. Ancak yüzölçümü bu kadar fazla olmasına rağmen ülkenin 3'de ikisini dağlar ve çöller kaplamakta sadece 3'de birinde tarım yapılmaktadır. Ayrıca ülkenin doğu yarısı, dünyanın en iyi havza alanlarından biridir. Çin'in tüm bu bilinen özelliklerinin yanı sıra sır gibi saklanan özellikleri de vardır. Biz ise bugün sizlere Çin'in tüm dünyadan saklamaya çalıştığı karanlık sırlarından bahsedeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:01 Kaynak: Youtube
Güney, Doğu Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Genel
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