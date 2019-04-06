Burası Türkiye Değil Japonya ..!! Japonya'daki Bu 10 Farkı Bilmiyorsanız Oraya Gitmeyin
1 saat önce
Uzak Doğu'nun en gelişmiş ve en güçlü ülkelerinden Japonya senede milyonlarca turist ağırlamaktadır.
Uzak Doğu
'nun en gelişmiş ve en güçlü ülkelerinden Japonya
senede milyonlarca turist
ağırlamaktadır. Ancak bu ülkedeki insanların yaptığı bazı davranışlar oraya giden insanlara çeşitli zorluklar çıkartmaktadır. Ülkemizde de hiçbir zaman göremeyeciğimiz bu davranışlara gelin hep beraber bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:11 Kaynak: Youtube
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