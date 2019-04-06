Son Dakika Haberleri: Burası Türkiye Değil Japonya ..!! Japonya'daki Bu 10 Farkı Bilmiyorsanız Oraya Gitmeyin

Burası Türkiye Değil Japonya ..!! Japonya'daki Bu 10 Farkı Bilmiyorsanız Oraya Gitmeyin

1 saat önce

Uzak Doğu'nun en gelişmiş ve en güçlü ülkelerinden Japonya senede milyonlarca turist ağırlamaktadır.

Uzak Doğu'nun en gelişmiş ve en güçlü ülkelerinden Japonya senede milyonlarca turist ağırlamaktadır. Ancak bu ülkedeki insanların yaptığı bazı davranışlar oraya giden insanlara çeşitli zorluklar çıkartmaktadır. Ülkemizde de hiçbir zaman göremeyeciğimiz bu davranışlara gelin hep beraber bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:11 Kaynak: Youtube

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