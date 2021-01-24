Burası Van değil Akyazı... Akyazı yaylasından kar görüntüleri mest etti - Son Dakika

Burası Van değil Akyazı... Akyazı yaylasından kar görüntüleri mest etti

24.01.2021 10:59

Burası Van değil Akyazı... Akyazı yaylasından kar görüntüleri mest etti Yaylada kar kalınlığı 1 metre 80 santime ulaştı Tamamen beyaza bürünen yayla havadan görüntülendi Belediye Başkanı Bilal Soykan: "Böyle yağış haberlerini Doğu'dan alıyorduk, yaklaşık 2 metre kar olan bölgedeyiz" Genelde...

Burası Van değil Akyazı... Akyazı yaylasından kar görüntüleri mest etti

Yaylada kar kalınlığı 1 metre 80 santime ulaştı

Tamamen beyaza bürünen yayla havadan görüntülendi

Belediye Başkanı Bilal Soykan: "Böyle yağış haberlerini Doğu'dan alıyorduk, yaklaşık 2 metre kar olan bölgedeyiz"

SAKARYA - Genelde Doğu illerinde görülmeye alışık olan kar kalınlığı bu kez Sakarya'nın Akyazı ilçesinde de yaşandı. 1 metre 80 santime ulaşarak beyaza bürünen yayla havadan da görüntülendi. Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Böyle çok kar haberlerini Doğu'dan alırdık ama bu sene bizim Akyazı ilçemize de yoğun bir şekilde kar yağdı" dedi.

Türkiye genelinde son yılların en yoğun kar yağışı geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Pek çok şehir karın yoğun etkisi altında kaldı. Sakarya'nın Akyazı ilçesi ve mahallelerinde de yağışın etkisi görüldü. İlçede bulunan ve yaklaşık bin 400 rakımlı Kerem Ali Yaylasında kar kalınlığı yer yer 1 metre 80 santimetreye ulaştı. Genelde Doğu illerinde görülmeye alışık olan kar manzarası bu kez Marmara Bölgesinin göz bebeği yerlerinden biri olan Kerem Ali Yaylasında yaşandı. Yoğun yağışın ilk başladığı günden beri çalışmalarını aralıksız sürdüren Akyazı Belediyesine bağlı ekipler, mahalle ve yaylaya ulaşımı aksatmadı.

Bölgede evlerin çatıları ve ağaçları da tamamen beyaza bürünürken bazı yön tabelaları ise karla kaplandı. Geçtiğimiz hafta etkili olan yağış ile birlikte 1 metre 80 santime ulaşan yayla havadan da görüntülendi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 450 kilometre yol ağı bulunan Akyazı ilçesinde kapalı yolun bulunmadığını aktardı.

Böyle kar yağışı haberlerini Doğu'dan alırdık

Doğu illerinde yaşanan kar yoğunluğunun bu sene Marmara Bölgesi'nde de yaşandığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Böyle çok kar haberlerini Doğu'dan, Güneydoğu'dan alırdık ama bu sene bizim Marmara Bölgemizin geneli Sakarya ve Akyazı ilçemizde yoğun bir şekilde kar yağdı. Şuanda bin 400 metre rakımlı Kerem Ali Yaylası tepesindeyiz, yaklaşık 2 metre kar olan bölgedeyiz. Akyazı ilçemizde 450 kilometre yol ağımız var. Cumartesi, Pazar kar yağışının yoğun olduğu ilk günde bütün müdahalelerimizi yaptık ve kapalı yolumuz kalmadı. Hatta buralara kadar bile açtık" dedi.

En az zamanda en yükseğe çıkılan nokta

Genelde Doğu illerinden gelen kar yağışı sonrası yol açma ve mahsur kalanları kurtarma operasyonlarının bu sene Akyazı'da da olduğunu belirten Başkan Soykan, "Kar yağışının etkili olduğu ilk günde burada yaylada mahsur kalan ama mağdur olmayan arkadaşlarımız vardı. İrtibat halindeydik onlarla dolayısıyla merkezdeki yollarımızı açtıktan sonra da onları kurtarmak maksatlı bu yolumuzu da açmış olduk. Bütün çalışmalarımızı vatandaşlarımızı da mağdur etmemek adına gece-gündüz, dağ-taş demeden aralıksız devam ediyoruz. Genelde böyle çok kar, yol açma operasyonları, mahsur kalanları kurtarma operasyonları gibi haberleri hep Doğu illerimizden alırdık ama bu sene Akyazı'da da bunu yaşamış olduk. Buranın şöyle bir özelliği var, en az zamanda en yükseğe çıkılan noktalardan birisi burası. 30-40 dakika gibi bir zaman diliminde bin 400 rakıma çıkılan bir bölge burası" diye konuştu.

Burası Van değil Akyazı... Akyazı yaylasından kar görüntüleri mest etti
Burası Van değil Akyazı... Akyazı yaylasından kar görüntüleri mest etti
Burası Van değil Akyazı... Akyazı yaylasından kar görüntüleri mest etti
Burası Van değil Akyazı... Akyazı yaylasından kar görüntüleri mest etti

Bilal Soykan, Akyazı, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burası Van değil Akyazı... Akyazı yaylasından kar görüntüleri mest etti - Son Dakika


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