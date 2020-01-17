"Burası Yunanistan" denilerek bırakılan 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Burası Yunanistan' denilerek bırakılan 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

"Burası Yunanistan" denilerek bırakılan 11 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'da, "Burası Yunanistan" denilip kandırılarak araçtan indirilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da, "Burası Yunanistan" denilip kandırılarak araçtan indirilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Hasköy Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Ekipler, bir araçla getirilen ve "Burası Yunanistan" denilerek kandırılıp mahalle girişinde indirilen Bangladeş ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Burası Yunanistan denilerek bırakılan 11 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:47 Kaynak: AA
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