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"Burası Yunanistan" denilerek Tekirdağ'a bırakılan 11 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'da, "Burası Yunanistan" denilip kandırılarak araçtan indirilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:58 Kaynak: AA
Tekirdağ'da, "Burası Yunanistan" denilip kandırılarak araçtan indirilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Hasköy Mahallesi'nde çalışma başlattı.
Ekipler, bir araçla getirilen ve "Burası Yunanistan" denilerek kandırılıp mahalle girişinde indirilen Bangladeş ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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