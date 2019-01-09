Son Dakika Haberleri: Burasspor Hız Kesmedi

Burasspor Hız Kesmedi

1 saat önce

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Bursaspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

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İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Bursaspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antalya Belek'te Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı Ankaragücü taraftarları da izledi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman öncesinde Teknik Direktör Samet Aybaba, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:43 Kaynak: İHA

Belek, Bursaspor, Antalya, Spor
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