Buray: Aşkın tüm hallerini tattım - Son Dakika

Buray: Aşkın tüm hallerini tattım

09.04.2021 09:23
Buray: Aşkın tüm hallerini tattım, System.String[]

? Pandemi dönemi devam ederken bir albüm çıkarma fikri nasıl çıktı ortaya?Albüm çalışmaları pandemi döneminden önce başlamıştı zaten. Biz bu zamana kadar çoğunlukla hep albüm odaklı ilerledik ve bu süreçte de bu değişmedi.

? Pandemi dönemi devam ederken bir albüm çıkarma fikri nasıl çıktı ortaya?

Albüm çalışmaları pandemi döneminden önce başlamıştı zaten. Biz bu zamana kadar çoğunlukla hep albüm odaklı ilerledik ve bu süreçte de bu değişmedi. Üreten tarafta olduğumuz için paylaşılacak çok şarkımız var. Konserler durmuş olsa da dijital dünyada müzik devam ediyor. Dinleyenlerimizle aramızdaki bağın yani müziğimizin kesilmemesi taraftarıyım. Özellikle pandemi döneminde bu kadar bol vakit varken birçok şarkı ürettik, ürettiğimiz bu şarkılardan albümde sadece 10 tanesi yer alıyor.

? Bu albümden kaç şarkıyı kliplendirmeyi düşünüyorsunuz?

Bunu dinleyicilerimiz belirleyecek. Şu an albümdeki diğer şarkılar için de çok güzel dönüşler alıyoruz. Beğeni sırasına göre şarkılara video klip çekeceğiz.

MÜZİK BENİM GEZME ARACIMDI

? Pandemi döneminde müzik dinlenme oranlarından memnun musunuz? Online konser hadisesine nasıl bakıyorsunuz?

Pandemi çoğu sektöre ağır darbeler vurdu. Ama sahne sanatları ve eğlence sektörünü kökünden kopardı diyebiliriz. 1 yıldan uzun bir süredir sahne sanatçılarının kanayan yarası durmuyor ve sektörde sadece müzisyenler değil, ışıkçısı, dansçısı, ses teknisyenleri, güvenliği, teknik ekibi, ulaştırması gibi çok sayıda insan işinden oldu maalesef. Bununla birikte online dinlemeler ve izlenmelerde biraz artış oldu. Eve kapanan insanımız sıkıntısına internetteki müzik ve eğlenceyle çare bulmaya çalıştı ama maalesef bir online konser, canlı canlı yapılan bir konser kadar etkileyici olamıyor. Ama hiç olmamasındansa buna da şükür.

? Avustralya ve İngiltere'de geçen bir döneminiz var. "Yanıma kar kaldı bu anılar" dediğiniz anlar var mı?

Kıbrıs'tan 22 yaşında ayrıldım. 3 yıl İngiltere, 1 yıl İspanya, 7 yıl Melbourne'da yaşadım. İnanılmaz güzel hayat tecrübeleri deneyimledim. Müzik benim gezme aracımdı. Gitarımı sırtıma takıp kendimi maceradan maceraya attım, bir sürü memlekette gitarımı çaldım, şarkılarımı söyledim. Yüzlerle yabancı müzisyenle tanıştım ve her memleketten değişik sanatçılarla bağ kurup onların kültürlerinden de beslenip müziğime kattım.

? İngilizce diksiyonunuzu canlı yayınlarda duydum. İngilizce şarkı yapmayı düşünür müsünüz?

Türkçe şarkılarımın üretimi ile ilgilendiğim kadar İngilizce şarkılarımla da ilgileniyorum. Bilgisayarım demolar ve fikirlerle doldu taştı. Sadece doğru zamanın gelmesini bekliyorlar. 12 sene yurtdışında yaşayınca ister istemez İngilizce ikinci ana dilim oldu ve İngilizce de duygularımı rahatça anlatabileceğime inanıyorum. Tamamı İngilizce şarkılardan oluşan bir repertuvar ile gerçekleştirdiğim konserler de yapıyorum.

KARARSIZIM ZOR BEĞENİRİM

? Aşkı çok güzel anlatıyorsunuz ama esas soru şu; Buray'ın aşk hayatı nasıldır?

Bir İkizler burcunun aşk hayatı nasıl olabilecekse öyle yaşıyorum. Biraz kararsız, sıkılgan, zor beğenen, kolay karar değiştiren ama hep iyi niyetli, şefkatli, eğlenceli, bir o kadar da özel ve gizli yaşamayı severim. Özel hayatımı da yakın dostlarımdan başka biriyle pek paylaşmam. Bu yaşıma kadar aşkın tüm hallerini tattığıma inanıyorum. Müziğimize aktardığımız en güçlü tema her zaman aşk ve bu yaşadığımız tecrübeler aslında.

? Duydum ki bir Anneler Günü şarkısı hazırlanmışsınız. Esin kaynağınız kim?

Bu bilgiyi sen nereden duydun! Var böyle bir şey ve tabii ki esin kaynağım canım annem. Ama detay veremiyorum, sürpriz olsun.

? Çevre bilinci konusunda da duyarlısınız. Yaptığınız herhangi bir çalışma var mı bu konuda?

Evet kendimi tam bir çevreci olarak tanımlıyorum. Türkiye'de ve dünyadaki tüm ekolojik çalışmaları takip ediyor ve hem gündelik hayatımda hem de konserlerimde bu farkındalığı yaratmak için çaba sarf ediyorum. Tema Vakfı gönüllü destekçisiyim ve bu misyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

ORİJİNALLİĞİMİZE LEKE SÜRDÜRMEYİZ

? Rap müzikle aranız nasıl?

Rap müzik ile aram her zaman çok iyi oldu. Kendi müziğime de entegre ettiğim, farklı projelerde de işbirliği yaptığım bir tür zaten. Geçen haftalarda, ismini daha önce duymadığım bir rap müzisyeni ile benzer bir melodi yakaladığımıza dair sorgusuz sualsiz sosyal medyada "çaldık" gibi iftiralara maruz kaldık. Neyse ki elimizde 2015'ten beri yaptığımız tüm şarkıların kayıtları, videoları ve kanunen bize ait olduğunu ıspatlayan birçok veri mevcut. Bu sektöre neredeyse 60'ın üzerinde şarkı kazandırdık. Saygınlığımıza, orijinalliğimize hiçbir zaman leke sürdüremeyiz.

Buray: Aşkın tüm hallerini tattım

İngilizce, Pandemi, Buray, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Buray: Aşkın tüm hallerini tattım - Son Dakika Magazin


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