Son Dakika Haberleri: Buray'dan Harbiye çıkartması
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Buray'dan Harbiye çıkartması

13 dakika önce

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Buray'dan Harbiye çıkartması, System.String[]

İlk albümü "1 Şişe Aşk"tan bu yana hızla yükselen, şarkıları listelerden düşmeyen ve konserleriyle şehir şehir gezen sanatçı, Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında 4 Ağustos'ta gerçekleşecek konser için İstersen, Sen Sevda mısın, Aşk mı Lazım, Kabahat Bende gibi sevilen şarkılarından oluşanrepertuarın yanı sıra sürprizleriyle de adından söz ettirecek.

Bu büyülü atmosferde şarkılarını seslendirecek Buray, "Harbiye konserimiz için heyecanımız büyük. Bugüne kadar yaptığım en büyük konser olacak. İnsanların gözlerini sahneden alamayacağı bir şov hazırlıyoruz" diyor.

4 Ağustos akşamı muhteşem enerjisi, güçlü yorumu ve sahne şovlarıyla Harbiye'de Buray rüzgarı estirirken, dillerden düşmeyen şarkıları bu kez açıkhavada İstanbul'un seslerine karışacak.

Harbiye, Buray, Kültür Sanat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:12 Kaynak: Bültenler
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