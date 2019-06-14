Buray'dan Uludağ Frutti Extra'ya özel şarkı

Pop müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı, besteci ve aranjör Buray Hoşsöz Uludağ Frutti Extra'nın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Buray'ın seslendirdiği ve yazın önemli hitleri arasına girmeye aday "Aşka Extra'nı Kat"'ın bestesi Ömer Özgür imzası taşıyor. Filmde gençlere, "extra" anlar yaşayabilmeleri için yapmaları gereken tek şeyin harekete geçmek olduğu mesajı veriliyor.

Şile'de kalabalık bir ekiple oldukça eğlenceli ve renkli geçen reklam filmi çekimlerinde hem Buray hem de set ekibi keyifli anlar yaşadı. Reklam kampanyasının internet ve televizyon versiyonlarının önümüzdeki günlerde yayına girmesi planlanıyor. "Aşka Extra'nı Kat" şarkısı ise yaz boyunca müzik yayını yapan TV kanalları, radyolar ve dijital müzik kanallarında müzikseverlerle buluşacak.