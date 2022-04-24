Buray, Kosova'da konser verdi - Son Dakika
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Buray, Kosova'da konser verdi

24.04.2022 01:51
Buray, Kosova'da konser verdi

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Buray konseri düzenlendi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Buray konseri düzenlendi.

Prizren Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile 5 binden fazla kişi katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran, burada yaptığı konuşmada, Kosova Türk toplumunun bayramına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah bu enerjinizle, bu dinamizminizle, bu coşkunuzla Kosova'nın geleceği, Kosova Türk toplumunun geleceği emin ellerde ve çok sağlam. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, sizlerin hak ve menfaatlerinin korunması doğrultusunda çalışacağımıza sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz." dedi.

TİKA Başkanı Kayalar da Kosova Türk toplumunun varlık sembolü olan 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladı.

TİKA olarak kalkınma alanında iş birliğini geliştirecek faaliyetler yürüttüklerini belirten Kayalar, "2004 yılında Kosova'da faaliyetlerine başlayan kurumumuz eğitim, sağlık, kapasite geliştirme ve tarım alanlarında 700'ün üzerinde projeyi Kosovalı kardeşlerimizle paylaştı. Bu anlamda proje süreçlerimizde göstermiş oldukları yakın destek, iş birliği ve samimi destekleri için Kosova devletine ve yetkililerine ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Damka ise Kosova Türk gençliğine sahip çıkılmasıyla Kosova'daki Türk varlığının ebedi olarak devam edeceğini söyledi.

Daha sonra başlayan ve yaklaşık 2 saat süren konserde, "Yüreksiz tilki", "Alacalı", "Nasıl unuturum" gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Buray'a gecenin sonunda Bakan Damka tarafından plaket takdim edildi.

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Prizren, Kosova, Buray, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buray, Kosova'da konser verdi - Son Dakika


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