Buraya Geldiğim İçin Çok Heyecanlıyım"
47 dakika önce
Kasımpaşa'nın Norveç temsilcisi Sarpsborg'dan kadrosuna kattığı Tobias Heintz, lacivert-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.
Kasımpaşa
'nın Norveç
temsilcisi Sarpsborg'dan kadrosuna kattığı Tobias Heintz, lacivert-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.
Norveçli futbolcu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir süredir bu transferi bekliyordum. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Bu tesislerin nasıl olduğunu tarif edemem. İnanılmaz. Hiç böyle bir yerde bulunmadım. Benimle ilgilendikleri için Kasımpaşa'yı takip ediyordum. Çok iyi bir takım olduğunu görüyorum. Kasımpaşa'da oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Bu arada Kasımpaşa'nın 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Sarpsborg'a yaklaşık 800 bin avro bonservis bedeli ödediği bildirildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:51 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı
Fransız Futbolcu Ribery, Nusret'in Hazırladığı Altın Kaplama Ete 7 Bin 500 TL Ödedi
Genç Futbolcu Çekdar Orhan, Galatasaray'a İmzayı Akrabası Ersin Korkut'la Attı
Ersun Yanal: Herkes Fenerbahçe'nin Gücünü Hissedecek