Buraya ünlüler giriyor ama koronavirüs kolay giremiyor - Son Dakika

Buraya ünlüler giriyor ama koronavirüs kolay giremiyor

07.01.2021 15:36
Buraya ünlüler giriyor ama koronavirüs kolay giremiyor, System.String[]

ÜNLÜLER BU ADAYA GİDİYOR Birçok ünlü özellikle de Noel ve yeni yıl tatilini bu adada geçirdi.

ÜNLÜLER BU ADAYA GİDİYOR Birçok ünlü özellikle de Noel ve yeni yıl tatilini bu adada geçirdi. Hala da birçok ünlü dinlenmek, denizin ve güneşin tadını çıkarmak için bu adayı tercih ediyor. Burası, zaten yıllardır ünlülerin ve dünya jet sosyetesinin gözde tatil rotası olan Saint Barthélemy Adası ya da kısa ismiyle St. Barts adası. Kuzey Amerika'da Karayip Denizi içinde yer alan bu ada, koronavirüs pandemisi sırasında bile ünlüleri ağırlamaya devam ediyor.PANDEMİDEN AZ ETKİLENDİ

St. Barts adası, dünyanın, koronavirüs pandemisinden en az etkilenen yerlerinden biri. Adanın, 9 bin olan nüfusu tatilcilerle birlikte artıyor olsa da yine de virüsten olabildiğince korunmayı başardı. Aslında St Barts adasında geçen yılın nisan ayından haziran ayına kadar hiç Covid 19 vakası görülmedi.AZ VAKA VE AZ CAN KAYBI

2020'nin haziran ayına kadar kapılarını turistlere kapatan ada, bu dönemde tekrar turist kabul etmeye başladı. 2020 Aralık ayında 37 virüs vakasına rastlandı adada. Bu süreçte bir kişi de hastalık yüzünden hayatını kaybetti.TEST VE İZOLASYON Hatırı sayılır oranda turist ağırlamasına rağmen virüsten bu kadar az etkilenmesinin nedeni uygulanan kurallar. Turistlerin adaya ayak basmadan önce yaptırılmış ve virüs taşımadıklarını kanıtlayan test yaptırmaları isteniyor. Eğer bu yoksa adaya ulaştıklarında ilk 24 saat içinde test yaptırmaları ve sonucu kesinleşene kadar da kendilerini izole etmeleri gerekiyor.12 AY YAZ MEVSİMİ

İşleri askıya alınan, katılacakları etkinlikler iptal edilen, aylarca kapalı kalan gösteri dünyasının ünlüleri de ağırlıklı olarak özel jetleriyle adaya ulaşıp tatillerini yapıyor. St Barts adası, yılda yaklaşık 200 bin turist ağırlıyor. Bunların ağırlıklı bölümü de ABD ve Avrupa'nın en zenginleri. Yılın 12 ayı yaz mevsimini yaşayan St Barts adası Karayip denizinde ve Fransa'ya ait. Ada, Kristof Kolomb tarafından 1493 yılında keşfedildi. Kolomb burayı keşfettiğinde, yerliler tarafından "Ouanalao" adı verilmişti. Fakat Kristof Kolomb, adanın adını kardeşi Bartholome'ye ithafen St. Barthelemy olarak değiştirdi.Adanın müdavimlerinden biri model Izabel Goulart. Sevgilisiyle birlikte aralık ayının son günlerinde adaya giden Brezilyalı model, yeni yılı da orada karşıladı. Hala da tatilini sürdürüyor. Model, sosyal medya sayfasından da sık sık tatilinde çektiği video ve fotoğrafları paylaşıyor.  Bir başka ünlü model Chrissy Teigen de kocası John Legend ve iki çocuğuyla birlikte St Barts adasında Noel ve yeni yıl tatilini geçirdi.Ünlü müzisyen Paul McCartney de geleneğini bozmadı ve her yıl olduğu gibi kış tatilini yine St Barts adasında geçirdi.İsveçli model Victoria Silvestedt de sevgilisiyle birlikte bir süredir St Barts adasında. Bir yandan çekim için poz verirken bir yandan da tatil yapıyor. Robbie Williams ve eşi Ayda Field da kış tatili için St Barts adasını seçti.Vogue Williams da yeni yıla St Barts adasında girdi.Brooklyn Beckham'ın eski sevgilisi Hana Cross yeni aşkıyla birlikte St Barts adasında tatilde.

Buraya ünlüler giriyor ama koronavirüs kolay giremiyor

Koronavirüs, Yeni Yıl, turist, Noel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Buraya ünlüler giriyor ama koronavirüs kolay giremiyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor
Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü         
15:10
Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak         
14:54
DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor         
14:25
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu         
14:13
Yerli aşı için Almanya'dan ithal edilen 1,5 milyon lira değerindeki malzemeleri çalan çete yakalandı Yerli aşı için Almanya'dan ithal edilen 1,5 milyon lira değerindeki malzemeleri çalan çete yakalandı         
13:38
Eşini 40 bıçak darbesi ile öldüren katil kocaya verilen haksız tahrik indirimi bozuldu Eşini 40 bıçak darbesi ile öldüren katil kocaya verilen haksız tahrik indirimi bozuldu         
13:25
Gizlice gelip husumetlisine dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada Gizlice gelip husumetlisine dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada         
13:08
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 15:45:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buraya ünlüler giriyor ama koronavirüs kolay giremiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei