Buraya ünlüler giriyor ama koronavirüs kolay giremiyor

ÜNLÜLER BU ADAYA GİDİYOR Birçok ünlü özellikle de Noel ve yeni yıl tatilini bu adada geçirdi. Hala da birçok ünlü dinlenmek, denizin ve güneşin tadını çıkarmak için bu adayı tercih ediyor. Burası, zaten yıllardır ünlülerin ve dünya jet sosyetesinin gözde tatil rotası olan Saint Barthélemy Adası ya da kısa ismiyle St. Barts adası. Kuzey Amerika'da Karayip Denizi içinde yer alan bu ada, koronavirüs pandemisi sırasında bile ünlüleri ağırlamaya devam ediyor.PANDEMİDEN AZ ETKİLENDİ

St. Barts adası, dünyanın, koronavirüs pandemisinden en az etkilenen yerlerinden biri. Adanın, 9 bin olan nüfusu tatilcilerle birlikte artıyor olsa da yine de virüsten olabildiğince korunmayı başardı. Aslında St Barts adasında geçen yılın nisan ayından haziran ayına kadar hiç Covid 19 vakası görülmedi.AZ VAKA VE AZ CAN KAYBI

2020'nin haziran ayına kadar kapılarını turistlere kapatan ada, bu dönemde tekrar turist kabul etmeye başladı. 2020 Aralık ayında 37 virüs vakasına rastlandı adada. Bu süreçte bir kişi de hastalık yüzünden hayatını kaybetti.TEST VE İZOLASYON Hatırı sayılır oranda turist ağırlamasına rağmen virüsten bu kadar az etkilenmesinin nedeni uygulanan kurallar. Turistlerin adaya ayak basmadan önce yaptırılmış ve virüs taşımadıklarını kanıtlayan test yaptırmaları isteniyor. Eğer bu yoksa adaya ulaştıklarında ilk 24 saat içinde test yaptırmaları ve sonucu kesinleşene kadar da kendilerini izole etmeleri gerekiyor.12 AY YAZ MEVSİMİ

İşleri askıya alınan, katılacakları etkinlikler iptal edilen, aylarca kapalı kalan gösteri dünyasının ünlüleri de ağırlıklı olarak özel jetleriyle adaya ulaşıp tatillerini yapıyor. St Barts adası, yılda yaklaşık 200 bin turist ağırlıyor. Bunların ağırlıklı bölümü de ABD ve Avrupa'nın en zenginleri. Yılın 12 ayı yaz mevsimini yaşayan St Barts adası Karayip denizinde ve Fransa'ya ait. Ada, Kristof Kolomb tarafından 1493 yılında keşfedildi. Kolomb burayı keşfettiğinde, yerliler tarafından "Ouanalao" adı verilmişti. Fakat Kristof Kolomb, adanın adını kardeşi Bartholome'ye ithafen St. Barthelemy olarak değiştirdi.Adanın müdavimlerinden biri model Izabel Goulart. Sevgilisiyle birlikte aralık ayının son günlerinde adaya giden Brezilyalı model, yeni yılı da orada karşıladı. Hala da tatilini sürdürüyor. Model, sosyal medya sayfasından da sık sık tatilinde çektiği video ve fotoğrafları paylaşıyor. Bir başka ünlü model Chrissy Teigen de kocası John Legend ve iki çocuğuyla birlikte St Barts adasında Noel ve yeni yıl tatilini geçirdi.Ünlü müzisyen Paul McCartney de geleneğini bozmadı ve her yıl olduğu gibi kış tatilini yine St Barts adasında geçirdi.İsveçli model Victoria Silvestedt de sevgilisiyle birlikte bir süredir St Barts adasında. Bir yandan çekim için poz verirken bir yandan da tatil yapıyor. Robbie Williams ve eşi Ayda Field da kış tatili için St Barts adasını seçti.Vogue Williams da yeni yıla St Barts adasında girdi.Brooklyn Beckham'ın eski sevgilisi Hana Cross yeni aşkıyla birlikte St Barts adasında tatilde.