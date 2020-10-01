Burc Halife, Kuveyt Emiri es-Sabah'ın fotoğrafı ile aydınlatıldı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın fotoğrafı ile aydınlatıldı.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ABD'de tedavi gördüğü hastanede Salı günü 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Emir es-Sabah naaşı, dün ülkenin kuzeydoğusundaki Havalli ilinde bulunan Bilal bin Rabah Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, ülkedeki en büyük mezarlık olan Sulaibikhat Mezarlığı'na getirilerek toprağa verilmişti. Emir es-Sabah'ın toprağa verilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ile dayanışma için dünyanın en yüksek gökdeleni olan Dubai'deki Burc Halife'yi es-Sabah'ın fotoğrafı ile aydınlattı. Es-Sabah'ın fotoğrafının altına taziye mesajı yayınlanırken, "es-Sabah'a Allah'tan rahmet ve Kuveyt halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri paylaşıldı.

(Hamad Alnajjar/İHA)