Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü

25.07.2022 16:07
Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te Burç ormanlarında çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

Gaziantep'te Burç ormanlarında çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü. Yangının geçtiğimiz hafta 15 hektarlık alanın kül olduğu bölgenin yakınlarında çıkması akıllara sabotaj şüphesi getirdi.

Gaziantep'te Burç ormanlarının Gaziantep Hayvanat Bahçesi yakınlarında çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yaklaşık 60 ağacın zarar gördüğü yangın söndürülürken ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Yangın ihbarının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı.

Bir haftada ikinci yangın

Bir hafta önce yine aynı bölgenin yakınlarında çıkan orman yangınında 15 hektarlık alan küle dönmüştü. Aradan geçen bir hafta sonra yine aynı bölgede yangının çıkması ekipleri kuşkulandırırken yangının sabotaj kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor. - GAZİANTEP

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Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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