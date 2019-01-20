Burc Uyumlarınız. Ay Burcunla Aşık Olursun! Astrolog Su Karakus

Koçlar kimlerle anlaşır? Boğalar kimlerle anlaşır? İkizler kimlerle anlaşır? Yengeçler kimlerle anlaşır? Döngü nasıl devam eder? Güneş burçlarınız arasındaki uyum gerçekten işe yarar mı? Ay burcunla nasıl aşık olursun? Ay burcu doğduğunuz anda Ay'ınızın bulunduğu burç demek.

Koçlar kimlerle anlaşır? Boğalar kimlerle anlaşır? İkizler kimlerle anlaşır? Yengeçler kimlerle anlaşır? Döngü nasıl devam eder? Güneş burçlarınız arasındaki uyum gerçekten işe yarar mı? Ay burcunla nasıl aşık olursun? Ay burcu doğduğunuz anda Ay'ınızın bulunduğu burç demek. Nasıl aşık oluruz'Astrolojik olarak kime aşık oluruz?



Uzman astrolog Su Karakuş'dan izleyelim.

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