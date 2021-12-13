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BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU - Son Dakika

BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU

13.12.2021 15:18

ÜÇ yaşında başladığı jimnastikte bugüne kadar 40 madalya kazanan, İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.

ÜÇ yaşında başladığı jimnastikte bugüne kadar 40 madalya kazanan, İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldığı için yıkılan evinden sadece madalyalarının yarısını alabilen Burçak Şenman (19), motivasyonunu bozmayıp çalışmalarına yeni evinin bahçesinde devam etti. Şenman, uluslararası çapta online düzenlenen Queens Cup'ta ritmik jimnastikte 'senior' kategorisinde birinci oldu. Şenman, kupanın yanı sıra 'jimnastiğin kraliçesi' anlamı taşıyan özel tacı da taktı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi Burçak Şenman, cimnastiğe 3 yaşında Manisa'da başladı. Annesinin, evde çok yaramazlık yaptığı gerekçesiyle jimnastik kursuna gönderdiği Şenman, düzenli olarak spor salonuna gitti. Ailesinin İzmir'e taşınmasıyla birlikte 7 yaşından itibaren çalışmalarını burada devam ettiren Şenman, yeteneğiyle hocalarının da dikkatini çekti. Arkadaşlarını 'lastik kız' lakabını taktığı, henüz 11 yaşındayken milli takıma giren Şenman, kupanın yanı sıra 'jimnastiğin kraliçesi anlamı' taşıyan özel tacın sahibi oldu. Şenman, "Bu yarışma benim en büyük hayalimdi, 3 senedir bu yarışmaya gidebilmenin hayalini kuruyordum. Bu sefer pandemi nedeniyle online oldu ama okulum adına yarıştığım için çok mutluyum. Depreme ve bütün olumsuzluklara rağmen bu başarıyı yakaladığım için de çok gururluyum" dedi.

11 YAŞINDA MİLLİ TAKIM İLE TANIŞTI

Özel bir spor kulübünde çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Şenman, 11 yaşında milli takıma girmenin gururunu yaşadı. Ortaokuldan itibaren Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda çok sayıda ödül alan Şenman, 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Jimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda Milli Takım'la birincilik elde ederken, 2019'da da bireysel dalda Türkiye birincisi oldu.

DEPREMDE EVİ YIKILDI

Bugüne kadar katıldığı çeşitli yarışmalarda 40 madalya kazanan Şenman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki evi, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Evden eşyalarını almaları için yarım saat verilen Şenman, jimnastik antrenmanlarında kullandığı aletler, kıyafet ve kazandığı madalyaların da yarısını alabildi. Şenman'ın evi kısa süre içerisinde kontrollü şekilde yıkılınca, genç sporcu ailesiyle birlikte Güzelbahçe ilçesine taşındı.

YENİ EVİNİN BAHÇESİNDE ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

Jimnastik antrenmanlarına yeni evinin bahçesinde devam eden Burçak Şenman, İzmir Ekonomi Üniversitesi adına yarıştığı geçen 4-5 Aralık tarihleri arasında, pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen Queens Cup'ta, ritmik jimnastik dalı 'senior' kategorisinde, 42 sporcu arasından birincilik elde ederek kupanın yanı sıra 'Jimnastiğin kraliçesi' anlamı taşıyan özel tacın sahibi oldu. Kupa ve tacıyla kampüse gelen, arkadaşlarının 'lastik kız' lakabını taktığı Şenman, "Jimnastiğe 3 yaşımda başladım, annem evde çok yaramazlık yaptığım için beni kursa göndermişti. 8 yaşında antrenörlerim yeteneğimi keşfedip, bendeki ışığı görerek beni yarışmacı takıma aldı. Yarışmacı takımda çalışa çalışa, 11 yaşıma geldiğimde Aerobik Jimnastik Milli Takım'a girdim. Milli Takım'a çok küçük yaşta girdim, büyük yaşta ağabeylerim ve ablalarım vardı. Antrenmanlarda onlar sayesinde motive oluyordum. Dünya ve Avrupa şampiyonalarına gitmek gibi hedeflerim vardı. Profesyonel insanlarla çalıştığım için kendimi hep çok şanslı hissettim" dedi.

'DEPREM DE OLSA DEVAM EDECEĞİM'

Deprem sırasında antrenmanda olduğunu söyleyen Şenman, "Yanımda antrenörüm vardı. Deprem olduktan sonra koşa koşa evime gittim. Evimiz ağır hasar almıştı, içeriden eşyalarımızı almamız için bize sadece yarım saat verilmişti, Ben de o sırada alabildiğim eşyalarımı, jimnastik aletlerimi, kıyafetlerimi ve madalyalarımın yarısını alabildim. Daha sonraki süreçte de Güzelbahçe'ye taşındık. Hiç moralimi, motivasyonumu düşürmedim. Çünkü hedeflerim hala önümde duruyordu. 'Deprem de olsa devam edeceğim, başaracağım' diyordum. Depremden sonra Güzelbahçe'ye taşındıktan sonra bahçede çalıştım. Aletlerimi alıp klasik antrenmanımı dışarıda yaptım. Daha sonra Güzelbahçe Belediyesi bana destek olarak çalışmalarımı yapabilmem için bir salon tahsis etti" ifadelerini kullandı.

'3 SENEDİR EN BÜYÜK HAYALİMDİ'

Şenman, Queens Cup'ın 3 senedir en büyük hayali olduğunu dile getirerek, "Bu sefer pandemi nedeniyle online oldu ama okulum adına yarıştığım için çok mutluyum. Depreme ve bütün olumsuzluklara rağmen bu başarıyı yakaladığım için çok gururluyum. Bundan sonraki hedefim olimpiyat. Olimpiyata gidip ritmik jimnastik branşında ülkemizi temsil etmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU
BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU

Cimnastik, Milli, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURÇAK, 'JİMNASTİĞİN KRALİÇESİ' OLDU - Son Dakika


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