Burçin Orhon: Şimdi bana 'yazık be yaşlanmışsın' diyeceksiniz... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Burçin Orhon: Şimdi bana 'yazık be yaşlanmışsın' diyeceksiniz... - Son Dakika Magazin

Burçin Orhon: Şimdi bana 'yazık be yaşlanmışsın' diyeceksiniz...

6 saat önce

"58 oldum. Şimdi bu rakamı gören genç takipçiler "ay yazık yaşlanmış bee" diyecek.

Burçin Orhon: Şimdi bana 'yazık be yaşlanmışsın' diyeceksiniz..., System.String[]

"58 oldum. Şimdi bu rakamı gören genç takipçiler "ay yazık yaşlanmış bee" diyecek. Ama aslında yaşlanmak bir çok açıdan iyidir. Hayatın telaşı azalır. Sarf ettiğiniz efor azalır. En güzeli de hayatınıza kalite gelir. Gereksiz çöpleri hayatınızdan çıkarmak gibi bir lüksünüz vardır. Kaybedecek daha az şey kalmıştır. Başkalarının beğenisinin önemi iyice azalır. Vakit azaldığından, kalan kısmı daha bencilce yaşamaya yönelirsiniz. Özlenen şeyler olur tabii. Sokakta insanların beğeniyle dönmesi, merdivenlerden ikişer çıkmak, sabah kalkınca bile hoş görünmek. Ama inanın iyidir bu yaşlar. Gençler aşağıdan yukarı bakarak acırlar genelde. Ama yukarıdan aşağı bakmak çok eğlenceli. Kayıplara değil kazanılanlara odaklanılırsa. Yeni senemde insanların umurunda olmak dileğiyle. Hepinize günaydın"

Genç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:48 
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