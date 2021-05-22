Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Terzioğlu, "Yaklaşık 20 gündür evdeydim. Haftalar sonra sokağa çıktığım için mutluyum" dedi.

"GÜZEL BİR PROJE OLURSA NEDEN OLMASIN?

Çok sayıda dizi ve film teklifi aldığını söyleyen ünlü oyuncu, "İmza attığım bir proje yok. Ama güzel bir projeden teklif alırsam muhakkak sizlerin haberi olur" şeklinde konuştu.

"İLKER İLE DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Geçtiğimiz haftalarda İlker Kaleli'nin paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi hatırlatılan Terzioğlu, "İlker ile ilişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Bu konuyla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok" diyerek şaşırttı.

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 2018'de 3.5 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. İkili, dostça ayrıldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun salaş ve makyajsız hali dikkat çekti.